В Казахстане нашли запертую 12-метровую древнюю дверь в скале. И никто не знает, откуда она взялась

Источник фото: freepik.com, фото freepik открытая древняя дверь

Двое исследователей обнаружили свою находку в горах Джунгарского Алатау в Казахстане. То, что они нашли, выглядит как гигантский дверной проем. Открыть нечто похожее на дверь невозможно — ни замков, ни даже намека на них. Да и реально ли человеку сдвинуть конструкцию, которая по примерной оценке в высоту и ширину не меньше 12 метров.

Сама дверь или что-то на нее похожее находится не просто в горах Джунгарского Алатау, а на высоте 2 000 метров над уровнем моря. Вмурована в скалистую породу, а сама имеет более гладкую поверхность в сравнении с камнем вокруг. Представляет собой правильную форму полуовала. И отличается от окружающей скальной породы цветом.

Съемки двери велись с дрона. И комментаторы ролика, размещенного на Reddit, как пишет Daily Mail , обратили внимание на скальное обрамление вокруг дверного проема. Они заметили, что скала наклонена вниз, а значит, у пещеры за дверью должен быть или очень низкий потолок. Либо она уходит куда-то вниз. И это только добавляет интриги. В результате чего появились версии, в том числе об инопланетном происхождении всей конструкции.

Однако журналисты Daily Mail считают дверь результатом парейдолии — когда человеческий мозг видит в незнакомых и абстрактных вещах узнаваемые для себя образы. Но это объяснение довольно натянутое, поскольку находка в Джунгарском Алатау выглядит искусственной.

Хотя профессор Марк Аллен уверен: показанное на видео явление может быть «связано с разным характером выветривания горных пород». Эксперт сообщил, что был в этом районе 38 лет назад, но ничего странного не видел. Правда, ученый уточняет, что побывал в горах на китайской стороне границы. А ролик снят с территории Казахстана. Поэтому исследователям еще предстоит выяснить: скальная «дверь» — игра природы или всё-таки искусственное сооружение.