Почему мясо скоро станет деликатесом: тревожные сигналы с мирового рынка

Источник фото: Изображение от freepik

В мировых СМИ — тихая паника. Из мясных лавок США и бразильских ранчо приходят одинаковые тревожные сигналы: говядина исчезает. Цены бьют рекорды столетней давности, а фермеры разводят руками. Казалось бы, где Бразилия, а где — наш местный магазин? Но волна докатилась и до России, превратив покупку килограмма говядины в стратегическую финансовую операцию

Что происходит на мировом рынке

Ситуацию можно описать одним словом — дефицит. Но дефицит не сиюминутный, а стратегический, копившийся годами.

США. Поголовье крупного рогатого скота сократилось до уровня, которого не было с 1950-х годов. Три года засухи, безумные цены на корма и логистику вынудили фермеров массово отправлять скот на убой, не оставляя «на развод».

Бразилия. Главный мировой экспортер также фиксирует рекордные цены. Спрос из Китая и Ближнего Востока только растет, а удовлетворить его нечем.

Получается порочный круг: чтобы увеличить производство мяса, нужно сначала вырастить корову. А на это требуется минимум 2-3 года. Мир съел запасы, и теперь расплачивается за это пустыми прилавками и умопомрачительными чеками.

А что в России?

«Российский рынок, безусловно, испытывает на себе влияние глобального тренда, — комментирует ситуацию Анна Смирнова, отраслевой аналитик рынка АПК. — Несмотря на все меры господдержки и рост собственного производства, мы не живем в изоляции. Значительный объем говядины, особенно премиальных отрезков, традиционно поставляется из-за рубежа, в частности из Парагвая и Бразилии. Когда цены там взлетают до небес, цепочка импортеров и дистрибьюторов автоматически переносит этот рост на наш рынок».

Но есть и внутренние причины. Затраты российских животноводов тоже выросли: дорожают корма, электроэнергия, техника. В итоге даже местная говядина не может оставаться прежней в цене.

Самое интересное, что происходит на полках, — это настоящий бум субпродуктов. Говяжья печень, сердца и языки демонстрируют даже более высокие темпы роста цен, чем отборная мякоть.

«Это рыночный парадокс, который имеет простое объяснение, — поясняет Смирнова. — С одной стороны, рестораны, стремясь удержать клиентов, не могут резко поднимать цены на стейки. Они активно переориентируются на блюда из более доступных, но качественных субпродуктов — паштетов, тапасов, заливного. С другой — рядовой потребитель, глядя на ценник за килограмм мякоти, начинает задумываться: «А не купить ли мне на жаркое печени? Она и полезнее, и все еще доступнее». Спрос резко взлетает, а предложение-то ограничено, вот цена и ползет вверх. Субпродукты стали новой точкой экономии и одновременно — гастрономическим трендом».

Эксперты сходятся во мнении: быстрого возврата к «докризисным» ценам ждать не стоит. Восстановление поголовья — дело лет. А значит, говядина прочно переходит из категории «повседневного» мяса в категорию «праздничного».

Перед потребителями сейчас три пути:

«Пересесть» на птицу и свинину. Это основная тактика, что может создать дополнительный рост цен и на эти виды мяса.

Это основная тактика, что может создать дополнительный рост цен и на эти виды мяса. Открыть для себя мир субпродуктов. Как показывает тренд, это уже не просто экономия, а новый кулинарный опыт.

Как показывает тренд, это уже не просто экономия, а новый кулинарный опыт. Голосовать рублем за российского производителя. Локальные фермерские хозяйства, не завязанные на импорт, могут стать интересной альтернативой, хотя и их цены будут под давлением общих издержек.

Одно ясно точно: эра доступной говядины завершилась. И всему виной не злой рок, а сухая экономика спроса и предложения, которая больно бьет по карману каждого из нас.