Мировые течения замедлились и изменят климат всей Земли

Исследователи из Китая и США наблюдали признаки ослабления Атлантической меридиональной оборачивающейся циркуляции (АМОС), важной системы океанических течений, которая оказывает влияние на мировой климат.

В исследовании, представленном в журнале Communications Earth & Environment, обнаружен индикатор ослабления – повышение температуры воды на промежуточных глубинах в районе экваториальной Атлантики. Изучение информации, собранной с 1960 года, позволяет предположить, что замедление, скорее всего, началось в последние десятилетия XX века.

Прекращение функционирования АМОС, которое в прошлом приводило к резким сменам температур в сторону похолодания, может спровоцировать морозные зимы в Северной Европе, изменения в характере выпадения осадков в Африке, Индии и Южной Америке, более быстрое таяние льдов в Антарктиде и значительное повышение уровня моря вдоль восточного побережья США.