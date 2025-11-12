«Каннибальский» удар Солнца 12-13 ноября: магнитная буря G4/G5 «зажгла» небо над Россией и миром – где увидеть полярное сияние

Источник фото: Бру-нО/ПБ

В соответствии с данными Центра прогнозирования космической погоды, 12 ноября Земля переживает значительные возмущения магнитосферы, вызванные серией корональных выбросов массы от активного региона AR4274 на Солнце.

Последний и наиболее мощный CME, ассоциированный со вспышкой класса X5.1 (пиковое время 10:04 UTC 11 ноября), достиг Земли примерно в полдень по восточному времени США (17:00 UTC), усиливая эффекты от двух предыдущих выбросов от вспышек X1.7 (9 ноября) и X1.2 (10 ноября).

Это привело к формированию «каннибальского» CME — феномену, при котором более быстрый выброс поглощает предыдущие, повышая общую интенсивность воздействия.

В результате индекс Kp достиг уровня 8–9, что соответствует буре класса G4 (сильная), с потенциалом эскалации до G5 (экстремальная) в ближайшие часы.

По состоянию на вечер 12 ноября (по московскому времени), параметры солнечного ветра остаются повышенными: скорость превышает 700 км/с, южный компонент межпланетного магнитного поля Bz колеблется около -7–15 нТ, а общая интенсивность Bt достигает 16 нТ.

Эти условия обеспечивают эффективное проникновение заряженных частиц в магнитосферу, вызывая полярные сияния. Буря началась с G3 (сильная) утром 12 ноября, перешла в G4 к полудню и ожидается, что пик активности продлится до раннего утра 13 ноября, после чего интенсивность снизится до G2–G3.

Общий период возмущений может растянуться на 24–48 часов, что типично для таких событий в фазе максимума 25-го солнечного цикла.

Наблюдения полярных сияний: где и до какого времени

Полярные сияния уже проявляются и фиксируются в реальном времени. Овал авроры расширился до широт 40–50° с.ш., что позволило наблюдать их в необычно южных регионах. В России отчеты о ярких зеленых, розовых и фиолетовых всполохах поступают из арктических и северных территорий: Мурманск, Архангельск, Карелия и Ямал, где видимость усиливается ясным небом и низкими температурами.

В европейской части (включая Санкт-Петербург и Москву) сияния возможны на горизонте, но облачность от циклона может снижать шансы; лучшие условия ожидаются ночью 13–14 ноября.

Наблюдения в Сибири (Якутия, Красноярский край) подтверждают интенсивные проявления до широты 55° с.ш.

В мире полярные радуги охватили обширные территории Северного полушария. В США они видны от Аляски и Канады до южных штатов: Флорида, Техас, Колорадо, Висконсин, Нью-Йорк, Калифорния и даже Мексика (Сан-Фелипе, 31° с.ш.).

В Европе: Великобритания (север Шотландии, с шансами в Англии и Уэльсе), Ирландия и Скандинавия.

Редкие южные наблюдения зафиксированы в Эль-Сальвадоре (13° с.ш.).

Социальные сети уже переполнены фото и видео из Айовы, Индианы, Канзаса и Мэриленда, где цвета проявляются ярче на камерах.

Для оптимального наблюдения рекомендуется выбирать темные места за пределами городов, ориентированные на север.

Возможные последствия и меры подготовки

Буря G4 несет риски для технологической инфраструктуры: индуцированные токи в линиях электропередач (возможны локальные сбои в высоких широтах), деградация сигналов GPS (ошибки до 50 м), помехи в HF-радиосвязи (особенно для авиации над полюсами) и повышенное атмосферное торможение для спутников.

На здоровье влияние косвенное: у метеочувствительных лиц возможны головные боли и нарушения сна, с некоторым ростом сердечных рисков на 10–15%.

В России энергосистемы и навигация под усиленным мониторингом.

Жителям северных регионов рекомендуется проверить резервные источники связи и избегать длительного пребывания на холоде во время наблюдений.

Это событие подчеркивает динамику солнечного цикла, где такие бури становятся чаще, но и дают уникальные возможности для научных наблюдений и визуального восприятия космических явлений.