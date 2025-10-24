Астрономы удивлены: объект, который они считают кометой, при приближении к Солнцу вдруг изменил тягу

Источник фото: freepik.com/upklyak вид на затмение Солнца из космоса

Комета, за которой весь мир наблюдает с июля 2025 года, ведёт себя странно. Вроде бы ее признали природным объектом, но с другой стороны — есть необъяснимые свидетельства в пользу искусственного ее происхождения.

Кстати, первым свои сомнения по поводу естественной природы небесного тела, названного астрономами 3I/ATLAS, высказал Ави Леб, профессор из Гарварда. Он считал, что у объекта слишком высокая скорость для обычной кометы и слишком большой вес. Кроме того, смущает ее состав: в ней содержится мало воды — всего 4%. Хотя другие ученые утверждают: в 3I/ATLAS жидкости, наоборот, много. Почему? Комета интенсивно испускает пар с 20% своей поверхности.

А что же делать с антихвостом? Его-то заметили все астрономы. Но озвучил аномалию опять-таки профессор Леб. По его словам, у странной кометы при приближении к Солнцу хвост вдруг оказался впереди — по направлению к светилу. Хотя у настоящих небесных тел он расположен в противоположной стороне от Солнца, поскольку его отклоняет ветер и радиация.

И вот новая странность. Как пишет издание Daily Mail , астрономы, ведущие наблюдение за 3I/ATLAS, обнаружили резкую смену направления хвоста. Теперь он направлен как раз от Солнца. Такой маневр зафиксировали телескопы на Канарских островах: антихвост, который был виден еще в августе 2025 года, вдруг преобразился — и теперь идет в сторону от Солнца. Ряд ученых считает, что причиной тому разное поведение частиц пыли по мере приближения объекта к звезде.

Однако профессор Леб заметил в своем микроблоге, ссылаясь на коллегу Адама Хибберда, что если бы 3I/ATLAS представлял собой космический корабль, который замедляет движение, то антихвост — тормозная тяга. И его переход от антихвоста к хвосту с изменением направления — ожидаемый процесс при максимальном сближении с Солнцем.

Ученый из Гарварда считает: на орбите Солнца может находиться «материнский» инопланетный корабль

Но несмотря на происходящее большинство ученых и NASA продолжают считать 3I/ATLAS обычной кометой, пусть и рожденной за пределами Солнечной системы, а может быть и нашей галактики. А пока остается дождаться 19 декабря 2025 — перигелия с Землей. И тогда станет ясна природа спорного объекта.