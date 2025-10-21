Ученый из Гарварда считает: на орбите Солнца может находиться «материнский» инопланетный корабль

Источник фото: freepik.com/freepik космический корабль рядом с Солнцем

Странный объект, который астрономы продолжают именовать «кометой», уже у Солнца. На его необычный маневр эксперты обратили внимание, но пока никаких комментариев. Зато ученый из Гарварда считает, что инопланетное тело имеет не просто внеземное происхождение, а искусственное.

Об этом заявил Ави Леб. По его словам, объект, получивший от астрономов название 3I/ATLAS, в ближайшее время окажется на противоположной стороне Солнца. И этот момент эксперт считает «подходящим для технологических действий».

За небесным телом 3I/ATLAS наблюдение ведут уже с июля 2025 года. До сих пор считалось, что это комета из далекой галактики, — астрономы разглядели и хвост, и ледяное ядро на снимках с телескопов.

Однако комета поступила совсем не так, как все ее «сёстры»: ее хвост, который должен был отталкиваться от Солнца по мере приближения к нему, вдруг оказался впереди. На это как на аномалию указал профессор Гарвардского университета Ави Леб. И он считает, что близость к Солнцу — подходящее время для маневра любого корабля. Для его ускорения или замедления. В своем микроблоге, на который ссылается Daily Mail , он пишет: если 3I/ATLAS является «материнским» кораблем, есть шанс, что он останется на своей изначальной гравитационной траектории. И в итоге покинет Солнечную систему, но, возможно, не его зонды.

В пользу неестественного происхождения «кометы» ученый называет сразу несколько аргументов. В частности, хвост, который не направлен от Солнца, как у обычных небесных тел. Кроме того, объект гораздо тяжелее предыдущих наблюдаемых космических «гостей» и намного их быстрее — его скорость движения была зафиксирована на уровне 210-220 тысяч км/час. Также в массе 3I/ATLAS всего 4% воды. Хотя обычные кометы содержат много воды. А еще тело «умело» обошло Венеру, Юпитер, Марс, оставаясь с Земли незамеченным.

Астрономы NASA озадачены: то, что они считали «кометой», начало совершать странный маневр у Солнца

По словам ученого, уже 29 октября будет ясно, что же находится сейчас в Солнечной системе. Если настоящая комета, то она распадется и даже испарится от теплового излучения.