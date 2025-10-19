Астрономы NASA озадачены: то, что они считали «кометой», начало совершать странный маневр у Солнца

Источник фото: freepik.com/freepik взрыв в космосе

Получается, прав был ученый, который предположил, что комета 3I/ATLAS — инопланетный корабль? Иначе как можно объяснить «поведение» этого объекта, какое не демонстрировала ни одна из ранее наблюдаемых комет.

Хотя до сих пор 3I/ATLAS ведет себя как комета — с начала июля 2025 года, когда впервые был замечен объект. Движется махина с огромной скоростью — по предварительным оценкам она покрывает по 210-220 тысяч километров в час. Поэтому достаточно быстро добралась до Солнечной системы.

В конце августа удалось сделать даже снимки объекта — сфотографировали его из чилийской обсерватории Джемини. Расстояние между 3I/ATLAS и Землёй на тот момент составляло 380 млн.км. Но снимки получились достаточно четкими и цветными. И ученые сумели разглядеть плотное ледяное ядро и длинный хвост. Кроме того, удалось установить: комета — гостья из других солнечных систем или даже из иных галактик.

И вот сейчас, как и спрогнозировано, 3I/ATLAS в нашей Солнечной системе. Но, по словам профессора Гарвардского университета Ави Леба , у кометы появился антихвост. Его зафиксировали еще в августе с помощью 2-метрового телескопа Twin, расположенного на Канарах. На снимках видна слабая струя, идущая в сторону Солнца. И это очень странно. По мнению профессора, наблюдается настоящая аномалия, поскольку обычно хвосты комет, наоборот, от Солнца отталкиваются из-за ветра и радиации. Но не в случае с 3I/ATLAS.

Ави Леб предположил, что наблюдаемая с июля «комета» на 30-40% не имеет естественного происхождения. И считает, что это может быть инопланетным «троянским конём», который маскируется под природное явление. Ответ на этот вопрос весь мир узнает 29 октября, когда 3I/ATLAS окажется на максимально близком расстоянии от Солнца. Если это настоящая комета, она распадется на куски — ее ледяное тело не выдержит теплового воздействия.