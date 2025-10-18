В Иордании найдены реальные свидетельства библейской катастрофы, — города Содом и Гоморра

Источник фото: freepik.com/freepik столб огня от неба до земли

Содом и Гоморра до сих пор считались чем-то вроде назидания, а не реальными городами. Однако археологи, проводившие раскопки в юго-восточной части Мертвого моря в Иордании, нашли материальные доказательства их возможного существования. Особенно ученых поразили следы огня.

В общей сложности обнаружено пять городов, расположенных вдоль холмов и древних ручьев, и ориентированных на север-юг. И это подтверждает библейское повествование о реальности Содома, Гоморры, Адмы, Севоима и Сигора. По словам полевого археолога и одного из участников экспедиции Титуса Кеннеди , во всех этих поселениях происходили одинаковые события. И все города были заселены, но что-то их разрушило.

На внезапное разрушение указывают, в частности, фрагменты башни, найденные в городе бронзового века Нумере, который археологи соотносят с Гоморрой. Под обломками камня ученые обнаружили человеческие останки. Доктор Кеннеди заявил, что им редко удается найти человеческие скелеты, которые лежат без погребения. Как правило, их находят в склепах, гробницах. А эти останки свидетельствуют о внезапной гибели человека и о том, что других людей постигла та же участь. Иначе бы погибшего похоронили по обряду.

Что касается раскопок в Баб-эд-Дхра, отождествляемой с Содомом, то и здесь найдены слои пепла и обугленного кирпича. И всё эти разрушения случились тоже внезапно, а по времени — в конце эпохи раннего бронзового века или почти 4 400 лет назад. Причем огонь шел сверху — с крыш, а уже потом распространялся на все помещения. А ведь в Ветхом Завете сказано, что нечестивые города были уничтожены огнем и серой.

На то, что это были действительно города, указывают крепостные стены, организованные кладбища, и прочие строения, обнаруженные при раскопках. Более того, археологи утверждают: в населенные пункты после их разрушения люди больше не вернулись. Однако ученые не спешат пока на 100% утверждать, что нашли те самые Содом и Гоморру, хотя и не отрицают это. И выдвигают свои версии их уничтожения, в числе которых падение метеорита.