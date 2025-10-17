Там черт живет и вход в Шамбалу: 5 уголков в России, где мистика и тайна на каждом шагу

Источник фото: freepik.com/freepik мистическое место

В России много таинственных мест. Многие из них лежат за пределами туристических троп. И окутаны невероятными тайнами, которые до сих пор никто не разгадал, даже ученые. Особенно мистическими считаются эти пять зон.

«Криволесье» в Рязанской области

Этот лес растет вблизи села Тырново. Как пишет издание «Лента» со ссылкой на сервис «Туту», стволы деревьев в этом сосновом бору странно изогнуты. «Криволесье» занимает площадь, равную футбольному полю. А вокруг — совершенно нормальные деревья. Существуют разные версии такой аномалии, включая электромагнитное излучение, вредителей, ураган. Но люди отмечают: находиться в «криволесье» психологически тяжело. Однако туда почему-то тянет.

Псковский кремль (Кром)

Его возвели на рубеже 11-12 вв. И согласно легенде все его осады завершились неудачами, потому что территорию оберегали не только мощные стены, но и страшные сторожевые псы, которые участвовали в битвах.

Танцующий лес Куршанской косы

Эта природная аномалия расположена в Калининградской области. В этом лесу сосны причудливо «закручены» в кольца, спирали, зигзаги. Словно танцуют. Сам лес был высажен для укрепления грунта в 1961-м. Сначала саженцы росли правильно, а потом начали изгибаться. И с тех пор ученые спорят о причинах такого поведения растений.

Озеро Бирджалы в Кабардино-Балкарии

Оно находится на высоте почти 3,4 км над уровнем моря. И считается на Кавказе самым высокогорным. Его диаметр — около 4 км. Его ложе — кратер потухшего вулкана. Поэтому одно из названий озера переводится как «Мёртвый глаз джинна». И по легенде, где-то здесь вход в Шамбалу — в мистическую страну.

Озеро Лабынкыр в Якутии

До него сложно добраться. По форме напоминает вытянутый прямоугольник. Глубина — в среднем почти 53 м. Но есть аномальный разлом, увеличивающий озерную глубь до 80 метров. Кроме того, есть три острова, один из которых иногда исчезает под водой, хотя уровень воды в водоеме не меняется. А еще озеро окутано множеством легенд. И одна из них рассказывает о таинственном существе — о черте с огромной пастью. Как ни странно, но есть заявление геолога В.И.Твердохлебова: он видел в озере нечто крупное и движущееся. Но пока ни одна экспедиция не подтвердили его слова. Впрочем, и не опровергла.