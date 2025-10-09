Многотонные статуи с острова Пасха умели ходить: ученые разгадали способ их доставки на место

Источник фото: freepik.com/freepik остров Пасха статуи моаи

Это самый вероятный способ доставки гигантских статуй моаи с острова Пасха на место их установки. Получается намного быстрее, чем предполагалось ранее. И для перемещения не требуются даже бревна.

Единственное, что нужно, — постоянно расчищать дорогу во время движения моаи. Ученые из Бингемтонского университета, чтобы понять всё это, для эксперимента «возвели» многотонную копию каменной статуи. Но сначала — провели виртуальное тестирование детализированной 3d-модели. И выявили: у моаи имеется особый наклон вперёд, а их «тела» напоминают букву D. Это облегчает самоходное движение каменных исполинов. Но каким же образом они ходили?

Авторы исследования, опубликованного в издании Journal of Archaeological Science , утверждают, что моаи перемещали вертикально. Для этого жители острова раскачивали каменные статуи, двигая их зигзагами. Чтобы подтвердить свои слова, ученые изготовили в точном масштабе модель одного из истуканов острова Пасхи — весом чуть более 4,3 тонны. Повторили характерный его наклон и D-образный изгиб туловища. А затем, раскачивая, начали двигать.

В итоге для перемещения такой статуи исследователям потребовалось всего 18 человек с веревками. А расстояние в 100 метров они прошли вместе с многотонным гигантом за 40 минут, — и это очень быстро. Но, по словам профессора Карла Липо, одного из авторов эксперимента, древние скульпторы тратили больше времени на расчистку дороги. Ведь им приходилось расчищать участок за участком. Сначала статуя зигзагообразно «проходила» определенный и очищенный отрезок пути. Затем для нее готовили следующий отрезок дороги и по нему двигали. А потом снова отвлекались на дорогу.

Горы Алтая «открыли» ученым необычный рисунок возрастом 4 000 лет. Странная фигура на камне озадачила всех

Кстати, слова ученого подтверждают и сами древние дороги на острове Пасха: в ширину 4,5 метра и с поперечными углублениями. Они идеально подходят для вертикального перемещения гигантских статуй.