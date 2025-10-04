Горы Алтая «открыли» ученым необычный рисунок возрастом 4 000 лет. Странная фигура на камне озадачила всех

Источник фото: freepik.com/freepik древнее изображение на камне

Петроглифы — не редкая находка. Однако не всякое изображение приводит ученых к единому мнению. А есть и такие рисунки, которые ставят в тупик даже экспертов. Именно это пока и случилось с петроглифами, найденными на Алтае.

Их исследование провели еще летом 2025-го года. Сами рисунки были обнаружены в труднодоступном урочище Сальджар, которое находится в Горном Алтае. Его особенность — множество древних изображений на камнях. Причем большая их часть расположена так на горных склонах, что хорошо освещается только утром и вечером.

И вот среди всей этой древней «живописи» — петроглифы в виде человеческих фигур в головных уборах, напоминающих шляпки грибов. Стоит заметить, что петроглифы — это изображения, нанесенные именно на камень. Они могут быть вырезаны или выбиты на твердой поверхности, выгравированы. Алтайские «рисунки», в том числе «люди-грибы», в основном выбиты на камне. И датируются «грибные» рисунки бронзовой эпохой: 3300-1200 гг. до н.э.

По словам профессора Андрея Бородовского (Педагогический госуниверситет Новосибирска), который проводил исследования в Сальджаре, интерпретируют загадочных «людей-грибов» по-разному. Кто-то воспринимает грибовидную шляпу просто необычной, и не имеющей никакого скрытого смысла. Одновременно существует мнение, что на камне запечатлены шаманы, умевшие после употребления особых грибов «общаться» с духами.

Но сам эксперт считает: ритуальную природу изображенной шляпы еще нужно доказать. И заявляет, что ранее среди алтайских петроглифов подобных или схожих вариантов не встречалось. Поэтому в точности неизвестно, как могли выглядеть шаманские шапки и грибы.

А значит, и сами изображенные на камне «люди-грибы» пока остаются очередной загадкой.