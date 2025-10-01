В Альпах замечены радиоактивные следы мировой катастрофы, которая случилась 14 300 лет назад

Источник фото: freepik.com/freepik Солнечная активность в космосе

Ученые встревожены: найденные ими следы говорят о высоком риске повторения катастрофы. Тем более, есть свидетельства, что нечто подобное, но меньшей силы, уже наблюдалось в середине 19-го века.

А до этого есть письменные показания, что «события Мияке» случились в конце 10-го и 8-го веков н.э. Речь идет о событиях, в результате которых отмечаются значительные скачки концентрации в атмосфере радиоуглерода — радиоактивного изотопа углерода. К таким событиям, в том числе относятся глобальные солнечные бури. В истории человечества за последние 15 000 лет их зафиксировано девять.

К сожалению, предсказать катастрофические изменения невозможно. А потому они могут случиться когда угодно. Например, в 1859-м году наблюдалась такая сильнейшая солнечная активность, что она породила яркую зарю. Настолько яркую, что птицы перепутали ночь и день — и принялись петь. Кроме того, буря повлияла на телефонные сети, сведя к нулю их работу. Но даже этот случай не относится к «событиям Мияке» — они намного разрушительнее.

И след одного из ударов «Мияке» удалось обнаружить в кольцах деревьев — в их каменеющих останках, которые были найдены международной командой исследователей в Альпах, во Франции. Как сообщает издание Royal Society Publishing , анализ годичных колец «рассказал», что примерно 14 300 лет назад произошла мощнейшая солнечная буря. Вследствие чего наблюдался значительный скачок радиоуглеродного уровня. Причем эта буря превосходит все известные аналоги, относимые к «событиям Мияке».

Ученые считают: случись сейчас такой всплеск солнечной активности, то это разрушило бы спутники, телекоммуникацию, привело бы к тотальному отключению электричества по всему миру. И, к сожалению, это может произойти, в любой момент. Ведь предсказать «события Мияке» пока нет возможности.