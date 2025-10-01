Общество

В Альпах замечены радиоактивные следы мировой катастрофы, которая случилась 14 300 лет назад

Елена Ивлиева
Солнечная активность в космосе

Ученые встревожены: найденные ими следы говорят о высоком риске повторения катастрофы. Тем более, есть свидетельства, что нечто подобное, но меньшей силы, уже наблюдалось в середине 19-го века.


А до этого есть письменные показания, что «события Мияке» случились в конце 10-го и 8-го веков н.э. Речь идет о событиях, в результате которых отмечаются значительные скачки концентрации в атмосфере радиоуглерода — радиоактивного изотопа углерода. К таким событиям, в том числе относятся глобальные солнечные бури. В истории человечества за последние 15 000 лет их зафиксировано девять.

К сожалению, предсказать катастрофические изменения невозможно. А потому они могут случиться когда угодно. Например, в 1859-м году наблюдалась такая сильнейшая солнечная активность, что она породила яркую зарю. Настолько яркую, что птицы перепутали ночь и день — и принялись петь. Кроме того, буря повлияла на телефонные сети, сведя к нулю их работу. Но даже этот случай не относится к «событиям Мияке» — они намного разрушительнее.

И след одного из ударов «Мияке» удалось обнаружить в кольцах деревьев — в их каменеющих останках, которые были найдены международной командой исследователей в Альпах, во Франции. Как сообщает издание Royal Society Publishing, анализ годичных колец «рассказал», что примерно 14 300 лет назад произошла мощнейшая солнечная буря. Вследствие чего наблюдался значительный скачок радиоуглеродного уровня. Причем эта буря превосходит все известные аналоги, относимые к «событиям Мияке».

Ученые наконец выяснили, кто более 1 800 лет назад заразил древние города майя ртутью

Ученые считают: случись сейчас такой всплеск солнечной активности, то это разрушило бы спутники, телекоммуникацию, привело бы к тотальному отключению электричества по всему миру. И, к сожалению, это может произойти, в любой момент. Ведь предсказать «события Мияке» пока нет возможности.

