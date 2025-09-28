Ученые наконец выяснили, кто более 1 800 лет назад заразил древние города майя ртутью

Источник фото: freepik.com/freepik древняя скульптура божества майя

Степень ртутного заражения в отдельных поселениях майя сравнима с современными промышленными районами. Поэтому ученых, работающих в древних городах, попросили быть осторожнее. Но самое удивительное: археологи до сих пор не могут понять, как майя добывали очищенную ртуть.

Есть предположения, что опасный металл древние получали или через торговые пути, либо сами его извлекали с помощью химических реакций. Однако не очищенная серебристая ртуть отравила города — ее археологи находили только в местах захоронения знати или в ритуальных тайниках. И в очень небольших объемах.

«Виновника» обнаружили ученые из США и Великобритании во главе с геоархеологом Дунканом Куком (Австралийский католический университет). Эксперты проанализировали данные, полученные в ходе десятка раскопок в древних городах майя 3-10 вв. н.э., включая замеры уровня ртути. Как пишет журнал Science Alert , ссылаясь на исследование, выяснилось, что у майя в фаворе был блестящий красный пигмент — киноварь. Он считался священным, но был ядовитым, о чем сами индейцы не подозревали. И чтобы добыть ртутный минерал, им пришлось отправиться почти на край света — на самую границу своей территории. Именно там минерал можно было обнаружить в больших количествах — вблизи районов с вулканической активностью.

Киноварь имеет красный оттенок, напоминающий кровь. Ее в виде порошка майя использовали для многих целей, в том числе для колеровки декоративных изделий, в местах захоронений. Более того, токсичное вещество обнаруживали даже в останках — в костях майя. Поэтому на их здоровье киноварь тоже влияла, поскольку, видимо, окружала повсеместно.

Кстати, киноварь была востребована и на других концах мира. Например, в Древнем Китае с ее помощью расписывали шкатулки, на Руси — иконы, а в Древнем Египте алый порошок применялся в ритуальных церемониях.