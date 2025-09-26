В Турции через 2 600 лет найден зеленый храм. Ученые озадачены: о нем нет ни слова даже в древних свитках

Источник фото: freepik.com/freepik руины древнего храма

На его раскопки ушло почти двадцать лет. Проектом руководил профессор Стамбульского Университета Шевкет Дёнмез. Он считает, что это сооружение — одно из крупнейших культовых объектов в регионе. Однако ученых удивило, что такой серьезный комплекс с посвящением Кубабе не упоминается ни в одной древней летописи.

Хотя сам храм не такой уж и старый — ему почти 2 600 лет. Он был возведен в Олуз-Хююк недалеко от современного города Амасья в одноименной провинции. И посвящен богине-матери Кубабе. Ее считали «ответственной» за плодородие, поэтому включили в пантеон основных божеств.

Сам храм относится к 8-6 вв. до н.э. Внутри его руин археологи обнаружили алтари, культовый камень с барельефом Кубабы, а также священный зал. Планировка святилища указывает на то, что оно не было рядовым комплексом. Возможно, служило даже религиозным центром в регионе. Поэтому возникает вопрос: если храм был так важен, то почему о нем нет никаких упоминаний, в том числе у античных историков Геродота и Страбона? Тем более, сам археологический район Олуз-Хююк более древний, чем найденный храм.

Олуз-Хююк — это культурные слои, которые охватывают сразу несколько периодов. И «выдают» археологам городские стены в ходе раскопок, складские, жилые и иные помещения. Причем все слои — непрерывные. Их возраст на текущий момент 6 500 лет. Словно люди веками селились здесь. Поэтому-то и странно, что о храме не найдено упоминаний.

Сам храм построен из вулканического туфа. Материал добывался в 10 км от объекта — в карьере. Поскольку туф легко обрабатывался, то идеально подходил для строительно-отделочных целей, — и 90% храма возведено именно из вулканических блоков. В итоге его стены имели экзотический зеленоватый оттенок.

Но археологов из Стамбульского Университета после такой находки занимает один важный вопрос: сколько еще подобных «потерянных» храмов спрятано под песками в Анатолии?