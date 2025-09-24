В Польше через 400 лет вскрыли могилу. Ученые вздрогнули, увидев серп у горла погребенной женщины

Источник фото: freepik.com/Wirestock древняя могила старинное кладбище

Погребение было обнаружено в ходе археологических работ, проводимых на польском деревенском кладбище 17 века. Исследователи считают, что могила принадлежит не совсем женщине. Хотя физиологически — это она.

На погребенной шапочка из шелка — а это дорогое удовольствие. Значит, женщина из могилы имела при жизни высокий статус. Кроме того, эксперты обратили внимание на ее неестественно выступающий впереди зуб. И поняли: перед ними ведьма или даже вампир. Именно такой репутацией «грозили» женщине ее физические особенности. А может быть и не только они — например, поведение самой мадам.

Недаром после похорон к ее шее приложили острый серп, на который и наткнулись исследователи, расчищая могилу. Он «обещал», как пишет Daily Mail, жителям деревни спокойствие — нежить не сможет восстать из мёртвых. Если попробует, то серп, лежащий острием у горла, должен будет перерубить шею «вампирши».

Такой ритуал погребения — с серпом у горла — был распространен не только в Польше. По всей Восточной Европе аналогично хоронили тех, кого относили к нежити, мифы о которых известны еще с 11 века. Люди боялись таких «соседей», а потому применяли множественные меры для предотвращения их воскрешения. Например, хоронили умершего лицом вниз или вовсе отрубали ему конечности или голову. Это гарантировало: погребенный не сможет выйти из могилы.

В пещере Белиза через 1 000 лет нашли кладбище. Ученые содрогнулись, поняв, откуда во рту жертв синие волокна

Что касается серпа у горла, с ним исследователи сталкиваются уже не первый раз. В частности, в 2015-м году ученые обнаружили сразу пять 400-летних захоронений с таким атрибутом в каждой. В одной из них — взрослый мужчина, в остальных — женщины и девочка-подросток. Все они были погребены с серпом у горла. А в одно из захоронений дополнительно положили камень к шее. Видимо, для большей уверенности, что существо не восстанет из мертвых.