В пещере Белиза через 1 000 лет нашли кладбище. Ученые содрогнулись, поняв, откуда во рту жертв синие волокна

Источник фото: freepik.com/freepik древний храм майя

Белиз — современное государство, расположенное в Центральной Америке. И здесь спустя более 1 000 лет археологи нашли в одной из пещер обширный могильник. Но главная находка — синие волокна на зубах человеческих останков.

Правда, эти волокна обнаружили не у всех останков, а только у некоторых. Всего же найдено больше 10 000 костей и фрагментов, которые принадлежали не менее 100 людям. Но эксперты из университета Лос-Анджелеса, проводившие раскопки, уверены: жертв было больше. И у многих из них травмы, нанесенные несчастным перед самой смертью.

Пещера, где обнаружился могильник, была открыта более 15 лет назад. Ее называют Пещерой Полуночного ужаса. Она использовалась для «складирования» тел жертв, принесенных во им Бога дождя, которому поклонялись майя, в период с 250 по 925 гг. н.э. И чтобы понять, что происходило с несчастными в последние минуты их жизни, ученые взялись за внимательное исследование их зубов — налета на них.

В результате у некоторых убиенных обнаружились странные синие волокна, прилипшие к зубной эмали, как пишет Live Science. Но сначала был снят и исследован зубной налет, в котором и нашли эти самые хлопковые волокна. Часть их них — окрашена в яркий синий колер.

Такой пигмент играл большую роль в ритуалах майя. В частности, им покрывали тела людей, приносимых в жертву. Но как синие волокна могли попасть в рот? Ученые сделали предположение, что в такой цвет были окрашены тряпки, служившие кляпами. При длительном нахождении во рту жертв они могли оставить там крошечные фрагменты. Однако не все археологи принимают эту теорию, считая что есть более логичное объяснение появлению волокон на зубах. Тем более, найдены эти спорные фрагменты не у всех жертв. Но другого объяснения пока нет.