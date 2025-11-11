Замуж за танцора: Евгения Медведева сказала «Да» - но что произошло с Чигиревым за день до предложения

Источник фото: Bulkin Sergey/news.ru,Komsomolskaya Pravda/Global Look Press,Belkin Alexey/news.ru,Соцсети Медведевой/Чемпионат,Alexey Belkin/Business Online,sportsdaily

Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира, чьи прыжки на льду заставляли мир затаить дыхание, снова в центре внимания.

Но теперь не медали, а любовь. Только что она поделилась видео, которое растопило сердца миллионов: 7 ноября, в уютном ресторане, 24-летний танцор Ильдар Гайнутдинов встал на одно колено и с дрожью в голосе сказал:

«Я могу пообещать, что всегда буду рядом».

Женя, со слезами радости, ответила «да».

Женя, родившаяся ноябре 1999 года в Москве, с детства жила льдом. Под крылом Этери Тутберидзе она взлетела к вершинам: золото мира в 2016 и 2017 годах, серебро Олимпиады-2018. Но за славой скрывались травмы и одиночество. В 2023-м, завершив карьеру, она не ушла в тень: ледовые шоу, реклама косметики, подкасты о психологии. Летом 2025-го ее сторис с Мальдив пестрели закатами и свободой. Она искала себя — и нашла в танце.

Ильдар Гайнутдинов, 24 года, из Казани — это вихрь эмоций. Солист театра TODES Аллы Духовой, он танцевал в Большом и гастролировал от Дубая до Европы. В июле 2025-го он сказал журналистам:

"Танец — это эмоция, которую даришь партнеру".

Их искра с Женей вспыхнула в 2024-м на шоу ТНТ «Звездные танцы». Под софитами их движения слились в мелодию, а химия покорила зрителей. Лето 2025-го: Мальдивы, объятия, черно-белые фото.

«Мы не хотим друг друга отпускать», — призналась Женя в августовском подкасте.

Их любовь росла на репетициях, в шоу «Лед и пламя», где танец перетекал в катание.

Татьяна Тарасова, легенда фигурного катания не сдержала восторга:

"Я счастлива за Женю! Ильдар — прекрасный артист, надеюсь, и человек прекрасный. Счастья им!".

В Ильдаре Женя нашла то, чего не хватало раньше — свободу быть собой.

Чтобы понять, как звезда фигурного катания решилась на этот шаг, вспомним ее путь.

В 2016–2018 годах она скрывала юношескую любовь, но парень ушел, не выдержав ее славы.

В 2018-м — мимолетный роман с певцом Кристианом Костовым, угасший из-за расстояний.

В 2022-м слухи о Дани Милохине после «Ледникового периода» оказались дружбой.

Самый серьезный роман — с фигуристом Дмитрием Чигиревым (2023–2024). Они делили каток, Мальдивы, матчи «Динамо». Но в ноябре 2024-го, как Женя намекнула в подкасте, их пути разошлись: Дмитрий женился на хореографе Ларисе Урусовой 6 ноября — за день до предложения Ильдара! Расставание было мирным, но Женя призналась: «Я устала скучать».

Последний, особенно интересен. Тот роман еще свежий, свежая рана. Прошли ли чувства?

В интервью Ксении Собчак чемпионка сказала, что расставание было обоюдным:

«Так случается в жизни, когда люди понимают, что больше им не по пути, — пояснила она. — Никаких громких скандалов, ничего такого, просто два адекватных взрослых человека поговорили и поняли, что, наверное, надо что-то делать, и решили разойтись».

СМИ сообщают, что бывшие влюбленные до сих пор друг на друга подписаны в соцсетях. А самое странное, что новый возлюбленный спортсменки объявил о помолвке почти сразу после свадьбы Чигирева. Совпадение?