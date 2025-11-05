Источник фото: скриншот видео фото скриншот видео

Пара расписалась в Донецке, церемония была закрытой

Свершилось событие, о котором так долго говорила вся светская публика. Певец SHAMAN и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой.

Это произошло накануне Дня народного единства, но пара об это сообщила только сегодня. Бракосочетание произошло в Донецке, церемония была закрытой, и на ней присутствовал глава ДНР Денис Пушилин.

Пара подтвердила данную информацию. И Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина выложили в своих социальных сетях видео , на котором запечатлен весь процесс.

«В Донецке мы с Ярославом (Екатериной) посетили ЗАГС и расписались».

Молодожены сначала посетили храм святых благоверных Петра и Февронии, где пообщались с местным священником и получили от него благословение.

SHAMAN и Екатерина Мизулина отказались от классических свадебных нарядов. Оба они были одеты в похожую одежду - черные брюки и темно-зеленые рубашки

После этого тысячи россиян в комментариях поздравили их с этим шикарным событием, к чему присоединяется и наша команда. Мы желаем молодоженам совет да любовь!