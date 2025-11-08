Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов: идеальный брак или «бомба замедленного действия»? Психологические портреты

Источник фото: Shatokhina Natalia/news.ru

5 ноября 2025 года в Донецке, под прицелом камер и в камуфляжных рубашках от Yves Saint Laurent, Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, скрепили союз. Это очень символично: «русская Барби», глава «Лиги безопасного интернета», и «голос СВО», чьи гимны будоражат стадионы, стали единым целым. Их роман, начавшийся еще в 2023-м — совместные фото, поцелуи на концертах, клип «Я останусь с тобой» — к весне 2025-го стал явным, а к осени — официальным. Но за страстью на сцене — вопросы: как они в быту? Простят ли измены? Насколько требовательны? И главное — это вечная любовь? Составим психологический портрет.

Мизулина грациозна, эмоциональна и жертвенна (даже слишком). Шаман склонен к традиционализму, динамичен, отдает себя всего эмоциям до экстаза и ищет высокие смыслы.

С 2023 года их связь — магнит для сплетен: от намёков в социальных сетях до страстного поцелуя на концерте в Москве. Мизулина, 41-летняя «цензорша Рунета», чья карьера — блокировки блогеров и борьба за «ценности», до сих пор избегала личной публичности. Без детей, без браков, в тени властной матери Елены Мизулиной, она выстроила образ «русской Барби»: кожаные корсеты, блонд, идеальная фигура. Шаман, 33-летний певец, чьи «Я русский» и «Встанем» стали гимнами эпохи, напротив, живёт на сцене. Его личная жизнь бурна: первый брак с вокалисткой Мариной Рощупкиной подарил дочь Варвару, второй с топ-менеджером Еленой Мартыновой развалился, якобы из-за «графиков». Третий — с Мизулиной, чей союз он называет «судьбой».

Быт уже просочился в сеть: в Telegram Мизулиной — Шаман с отвёрткой чинит стол. Он в шоу НТВ делится:

"Катя встречает в платье, пахнет едой, мы обсуждаем всё — от стресса до работы".

Но надо понимать, что быт — арена где люди не могут скрывать свои недостатки. Кто-то ждет эффективности и эстетики, другой — ритуалов и стабильности, или эмоционального уюта. Ярослав вдруг предстает как мастер «мужского дела». Его видео с починкой стола показывает, что для него дом как крепость, где он — защитник. Его прошлые браки с женщинами старше намекали на поиск материнской опоры, но теперь он сам её создаёт. В интервью журналистам он хвалит:

"Катя готовит, встречает нарядной — это вдохновляет".

Мизулина действительно воплощает эстетику: дома — в платье, с идеальным макияжем, ужин — как спектакль.

Если верить тому, что они нам всем демонстрируют, то их быть весьма гармоничен. Шаман чинит, она украшает; он ритуализирует, она добавляет лёгкость. Но, что-то подсказывает, что все не так гладко. И риск сокрыт в мелочах. Он может придираться по ерунде, раздражать ее и даже, доводить до слез. Но это наши догадки. Нам такое никогда не покажут в телеграм-каналах. Да и естественно, с такими деньгами можно и не крутить гайки самому. И если все будет хорошо, то дети вероятны к 2027-му.

Что касается отношений, то их союз — зрелищный коктейль: страсть, контроль, глубина.

Страсть и сексуальность. Их поцелуи на сцене уже своеобразный ритуал, символ их пары: для неё — снова «жертва» под взглядами, для него — эмоциональный накал, где а она — муза. Дома соответственно продолжение. Они очевидно идеально подходят и удовлетворяют друг друга. Вот наши полностью партнера мечты. Смотрите и завидуйте. Такое бывает редко.

Ссоры будут, прощение тоже. Оба очень эмоциональны. Со слезами и чувствами, крепкими объятиями.

Требовательность - это тоже довольно характерно для данных отношений. Шаман жаждет «идеала»: верности, ценностей, детей. Он способен на сюрпризы, красивые поступки и подарки. Это видит вся страна. Мизулина требует внимания. Она его наделяет образом героя, а он ее - хранительницей очага. В 2026 году возможны сильные ссоры, и даже его отстраненность.

Для Мизулиной-Шамана — три горизонта

2025–2026: медовый месяц. Идиллия перетекает в быт: совместные клипы, планы на детей. Чувства сильны. Прощение — через обсуждения, страсть, эмоции.

2027–2030: испытания. Его гастроли и её «Лига» — конфликт (динамика и стабильность). Шаман будет продолжать «искать смысл», а Мизулина обижаться и провоцировать. Дети станут тестом. Ну и ревность никто не отменял.

После 2030: если выдержат первое время, то шансы на вечный союз возрастают. Интересно, будут ли они венчаться? Это было бы по-православному. Дети родятся и будет счастье. Мы очень хотим в это верить.

Начинать семью надо с искренности и желания сделать счастливым другого. Такой совет можно дать этой красивой паре.