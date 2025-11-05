Анатолий Вассерман прокомментировал идею о сокращении летних каникул

Источник фото: globallookpress.com фото КП

Анаттлий Вассерман придерживается иной точки зрения, и считатет, что каникулы могут быть даже увеличены

Мы уже писали о том, что в России предложили сократить летние каникулы, и сделать июнь учебным месяцем. Эта идея принадлежит уполномоченному по правам ребенка в Москве Ольге Ярославской. Она обосновала свою идею тем, что родители не могут позволить себе такой продолжительный отдых, и поэтому дети целых три месяца предоставлены сами себе. Совершенно неожиданную точку зрения по этому вопросу высказал наш известный эрудит, а нынче депутат Анатолий Вассерман.

В беседе NEWS ru он высказал идею, что каникулы не надо сокращать, а наоборот, их необходимо продлевать.

Во-первых, сокращение летних каникул, по мнению Вассермана, негативно скажется на здоровье детей. Во-вторых, он не исключил того факта, что уже в ближайшем будущем летние каникулы даже могут быть немного удлинены.

«В наших климатических условиях лето — главный ресурс оздоровления. И терять его крайне нежелательно. <…> Соответственно, мы скоро получим возможность даже не наращивать, а несколько сократить срок обучения при сохранении и даже повышении его эффективности», — сказал Анатолий Вассерман.

В это с трудом верится, но очевидно, что не нужно ничего менять в плане каникул. А вот пересмотреть школьную программу, и убрать из нее некоторые лишние предметы, не мешало бы. Этот как раз сократило бы нагрузку на школьников и учителей, и всех тех каникул, которые уже имеются, вполне хватит для хорошего отдыха…