«Я бы что предложила: сделать июнь учебным месяцем». Российским школьникам хотят сократить летние каникулы

Российским школьникам хотят сократить летний отдых

В России продолжают поступать различные инициативы, как улучшить образование. На днях поступило предложение, перейти в российских школах на 12-летнее обучение, которое правде не поддержали в Госдуме. А теперь российские чиновники пошли еще дальше, и предложили сократить летние каникулы.

Летние каникулы должны длиться два месяца, а не три как сегодня, и июнь месяц должен стать полноценным учебным месяцем, так считает уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Свою инициативу она обосновала тем, что к большому сожалению родители не могут отдыхать три месяца подряд, а значит они не смогут полноценно уделять время своим детям, которые фактически это время будут предоставлены сами себе.

"Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска. Вечная история — куда деть ребенка на три месяца. <...> Я бы что предложила: сделать июнь учебным месяцем", — цитирует его слова РИА Новости .

По ее мнению, в июне школьники могут посвятить свое время таким предметам, как труд, физкультура, музыка и рисование, и прочие. Обучение должно стать интересным, и без дополнительных нагрузок.

Наверное, г-жа Ярославская забыла, что во время летних каникул, в российских школах действуют школьные лагеря, где дети в принципе всем перечисленным и могут заниматься, оставаясь под присмотром взрослых педагогов. А их родители могут в это время спокойно работать.

Однако эту идею не поддержал в Госдуме. Российские депутаты считают, что на то лето и дано, чтобы они максимально восстановили свои силы после непростого учебного года.

А вы друзья, как думаете, стоит ли укорачивать каникулы ради такого эксперимента?