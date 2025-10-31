Не кофе! Ученые из Великобритании считают: даже 1 кружка этого напитка работает не хуже спорта

Источник фото: freepik.com/karlyukav молодой мужчина сидит на диване

Этот напиток — спасение для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. У них теперь есть шанс не умереть и не состариться раньше времени. А «виной» тому особые вещества, которые не дают организму «расклеиться».

Такое открытие очень важно, поскольку сидячий образ жизни из-за последствий для здоровья называют «вторым курением». А исследования утверждают: ежедневное просиживание у телевизора или за лентой новостей в смартфоне 2 часа и более повышают риск развития диабета на 14%, а ожирения — на 23%. Добавьте к этому потерю мышечной массы и постоянные болевые ощущения в пояснице, шее.

Поэтому последнее исследование ученых из Университета Бирмингема (Великобритания), опубликованное на сайте учебного заведения , может стать спасением для тех, чей день протекает в малой подвижности. А речь идет о флаванолах, которые есть в какао. И не только в нём. По словам ученых, попадая в организм, они блокируют негативное влияние малоподвижного образа жизни на сосуды.

Причем тут сосуды? Многочасовое и ежедневное сидение на работе и дома гробит сосудистую систему. Это приводит к нарушению в кровообращении — к повышенным рискам возникновения инсульта, инфаркта и прочих подобных недугов. Но существует мнение, что избежать всего этого помогают флаванолы, — они положительно влияют на здоровье сосудов.

И чтобы проверить это утверждение, исследователи пригласили 40 мужчин 18-45 лет. Половина из них регулярно занималась спортом, а вторая часть добровольцев мало двигается. Поэтому их поделили на 2 группы:

малоподвижной группе предложили какао с повышенным объемом флаванолов — почти 700 мг;

а спортивной — какао, в котором важного соединения было менее 6 мг.

И обе группы попросили после кружки напитка просидеть на диване 2 часа. А затем оценили работу сосудов — их способность пропускать кровь. В итоге ученые выяснили: у той группы, которая употребила много флаванолов, сосуды были в норме, как и давление. Зато у тех, кому досталось бедное флаванолами какао, за 2 часа неподвижного сидения нарушился кровоток, мышцам досталось меньше кислорода, а сосуды утратили способность расширяться.

Британские ученые нашли лёгкий и бесплатный способ на 11% снизить риск заболевания раком

Однако без движения всё равно не обойтись. По словам ученых, ежедневное потребление продуктов, богатых флаванолами, в дополнение к небольшим перерывам между сидениями за столом/на диване, — хороший вариант для сохранения здоровья. Тем более, флаванолы можно найти, в частности, в яблоках, ягодах, в настоящем зелёном и чёрном чае, в любых орехах, помидорах и сливах. И добавьте к этому прогулки, например.