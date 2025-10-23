Британские ученые нашли лёгкий и бесплатный способ на 11% снизить риск заболевания раком

Источник фото: freepik.com/marymarkevich девушка энергично двигается

Нужно будет только найти немного времени, чтобы воплотить этот способ профилактики в реальность. Тем более, сам способ приносит удовольствие и не требует денежных вложений.

А его эффективность подтвердили ученые из Оксфордского университета — они опубликовали результаты эксперимента в журнале British Journal of Sports Medicine. Как пишет издание Conversation , чтобы прийти к неожиданным выводам, пришлось на протяжении 6 лет наблюдать более чем за 85 000 человек. А для мониторинга ученые использовали трекеры, фиксирующие физическую активность.

В итоге эксперты выявили определенную зависимость: чем больше человек двигается, тем ниже риск развития у него рака. Причем движение должно быть ежедневным. Какое именно движение? Простая ходьба. Даже скорость ее и вид не имеют значения. А вот количество совершенных за день шагов — важны.

По словам ученых, эффект начинается уже с 5 000 шагов. Снижение риска онкологии на 11% возможно с 7 000 шагов. Этот показатель вырастает до 16%, если ежедневно совершаются не менее 9 000 движений. А вот уже превышение максимального значения в 9 000 не влечет за собой существенного изменения уровня риска заболеть онкологией, — и оставляет его на 16%.

Зато ученые выяснили: интенсивность ходьбы не играет большой роли. Кроме того, понизить «шансы» рака может любой вид физической активности. Главное — поменьше сидеть и побольше движения. Тем более, как уверяют эксперты, в своем исследовании они охватили 13 видов онкологии, включая рак печени, лёгких, желудка.

Однако британские ученые не отрицают: несмотря на положительную взаимосвязь между снижением риска онкологии и движением, требуются более долгосрочные исследования. Но в любом случае связь есть — и физическую активность уже сейчас можно использовать в качестве ежедневной онкопрофилактики.