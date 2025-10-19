Ученые исследовали почти 470 человек и нашли лёгкий способ омолодиться минимум на 10 лет

Источник фото: freepik.com/freepik компания счастливых людей

Оказывается, здоровый образ бесполезен, если не изменить всего одну привычку. И сон тут тоже ни при чем. Есть не менее важный компонент, который при минимальных усилиях омолаживает человека. Улучшает работу его мозга, и даже делает счастливым.

И этот необычный компонент нашел Нойем Кастело, когда вместе с коллегами из США и Канады, провел исследование 467 человек. Результаты своей работы эксперты опубликовали в издании PNAS Nexus .

Суть эксперимента заключалась в очень простом — ограничить доступ к Интернету. На смартфоны подопытных было установлено специальное приложение, которое блокировало любые попытки связаться с Сетью. Всё остальное в жизни добровольцев оставалось без изменений. Причем, по условиям исследования, продержаться им нужно было всего 2 недели.

Однако соблюдать полностью столь «жесткие» меры согласились лишь 266 человек. И только 119 смогли пережить без Интернета 10 дней. Но даже это позволило ученым прийти к важным выводам.

Эксперты заметили, что отключение Интернета сократило почти в 2 раза среднее ежедневное время нахождения в Сети и пользования смартфоном. А это, в свою очередь, привело к повышению ощущения благополучия, улучшило психическое здоровье.

Кроме того, эксперимент выявил, что при отказе от Интернета у участников усилилась способность к концентрации. Причем эта способность оказалась на уровне, которая свойственна людям моложе на 10 лет. Т.е. если добровольцу было 40, то его навык сосредотачиваться стал оцениваться как у 30-летнего человека.

Более того, ученые сами обратили внимание, что приобретенные в ходе 2-недельного эксперимента состояния сохранились у подопытных в течение последующих двух недель после возвращения к обычной жизни — с Интернетом. Эксперты связывают это с ростом живого общения и самоконтроля, а также с нормализацией сна.