Долго остаются молодыми и не страдают деменцией: ученые нашли неожиданный способ защиты от старости

Источник фото: freepik.com/lookstudio женщина играет с собакой

Правда, у этого способа есть свои «минусы». Но зато риск слабоумия почти сведён на «нет», и открывается дверь в замедленное старение организма. Поэтому с определенными неудобствами можно и примириться. Тем более, приятного намного больше.

А что именно дает такой результат, рассказали ученые из Женевского университета, опубликовав данные своего исследования в издании Scientific Reports . И, чтобы прийти к неожиданному выводу, психологи-исследователи проанализировали итоги опросов добровольцев возрастом 50+. Причем само исследование длилось 18 лет, и состояло из восьми этапов анкетирования.

В ходе анализа данных психологи выявили, что положительно влияют на память и прочие когнитивные функции домашние питомцы. Причем это влияние особенно сильно сказывается в пожилом возрасте. Однако не всякие питомцы приводят к такому эффекту.

Например, владельцы собак отличаются более острой памятью, чем хозяева кошек. Это касается и сенсорной памяти, отвечающей за текущий прием, переработку и удержание информации, так и отложенной. Зато любители кошек медленнее утрачивают с возрастом вербальную беглость. Что это такое? Она характеризует гибкость познавательных процессов у человека.

Зато те, кто заводит птичек и рыбок, только создают себе приятную компанию. Согласно исследованию психологов присутствие этих питомцев в жизни человека не приносит особой пользы для ментального и физического здоровья. А кошки и собаки, наоборот, замедляют когнитивное старение, сохраняя ясность ума на долгие годы. Причина — взаимодействие с кошкой/собакой приводит, в частности, к усилению внимания, эмоциональному возбуждению, активируя определенные области мозга. Как итог — происходит профилактика деменции, замедляется старение. Причем не только мозга.