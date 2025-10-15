Не диеты и не спорт! Ученые проверили почти 1 200 человек и нашли простейший способ похудения

Источник фото: freepik.com/freepik девушка ест гамбургер

Особенно полезным это открытие будет для тех, кто генетически склонен к полноте. Достаточно будет ввести эту ежедневную привычку и — можно справиться даже с негативной генетикой.

Чтобы прийти к такому выводу ученые из Мадридского университета Комплутенсе провели анализ данных 1 195 человек, в том числе страдавших от избыточного веса/ожирения. И опубликовали результаты своих исследований в журнале Obesity .

Участников эксперимента, средний возраст которых составил 41 год, направили для прохождения программы по поведенческой коррекции веса. Сама программа длилась 16 недель, а подопытные были направлены в спецклиники Испании. Предварительно эксперты выяснили вес добровольцев, график питания, и иные данные. Эти же сведения были оценены и после лечения спустя несколько месяцев. И проведено их сравнение, в ходе которого выявилась связь между временем приема пищи и весом.

У тех участников эксперимента, у кого имелась генетическая склонность к полноте, каждый час задержки приема пищи приводил к прибавке в весе на 2,2%. А те, у кого не наблюдался полигенный риск развития полноты, не зависели от времени обеда/ужина.

В итоге ученые пришли к выводу: время приема пищи в течение дня серьезно сказывается на весе у тех, кто склонен к полноте/ожирению. Поэтому важно соблюдать правильный график питания изо дня в день, не нарушая его. И это может стать одной из главных составляющих в борьбе с лишним весом.

А какой же график питания правильный? По мнению ученых, чем раньше человек приступает к потреблению пищи на протяжении всего дня, тем быстрее сжигаются набранные калории, — и медленнее набирается или вовсе не набирается вес. Причем это помогает даже в случае с генетической проблемой полноты. Недаром эксперты рекомендуют рано завтракать, обедать и ужинать, не сдвигая прием пищи на более поздние часы.