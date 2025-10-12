Не таблетки и не ЗОЖ! Ученые изучили более 2 000 человек и нашли то, что резко тормозит старение

Источник фото: freepik.com/freepik компания из довольных людей

Этот механизм очень приятный для человека. Он оставляет приятную память и ощущения, и одновременно замедляет биологическое старение организма. Поэтому ученые призывают: этого в жизни любой личности должно быть как можно больше.

А чтобы прийти к неожиданному выводу, эксперты из США (Корнеллский университет) проанализировали жизнь свыше 2 100 участников исследования. И выявили то, что на молекулярном уровне влияет на здоровье человека. Как сообщает издание New atlas , таким «молодильным яблоком» признано общение с людьми. Но не просто с людьми, а прежде всего, с друзьями, родными и даже с сослуживцами. Т.е. с теми, кто поддерживает, понимает. Причем общение должно быть прямое, а не опосредованное — через гаджеты.

По словам ученых, чем крепче и обширнее социальные связи у человека, тем ярче это отражается при взрослении — на мозговой деятельности, в том числе. Более того, эффект достигается за счет аккумуляции положительных социальных переживаний. И согласно исследованию, молодой биологический возраст, который не соответствует паспортным данным, имели те, у кого уже накоплен приятный эмоциональный багаж и одновременно продолжается активное общение с людьми. Как итог — эти персоны, по словам ученых, меньше рискуют «подхватить» сердечные недуги, диабет, и болезни, связанные с дегенеративными процессами в мозге.

Но, к сожалению, по статистике ВОЗ за 2014-2023 гг., уже каждый шестой на планете человек страдает от одиночества. Виной тому, в том числе цифровизация жизни. Поэтому почти 20% подростков 13-17 лет и каждый шестой в возрастной группе до 29 лет испытывают сложности в общении. А значит, они уже подвержены быстрому биологическому старению и у них может развиться высокая уязвимость к разным заболеваниям.