Ученые не поверили своим глазам, когда увидели, что изображено на обугленном хлебе возрастом 1 300 лет

Хлеб нашли на территории современной Турции. Но эта находка относится к христианской религии. Связана с Византией. И считается одной из редчайших находок. Тем более, с таким уникальным изображением.

Само изображение, как и хлеб, на удивление хорошо сохранилось. Хотя находка датируется 7-8 вв. н.э. А всего во время раскопок найдено в турецкой провинции Караман — на территории древнего Иренополя — пять буханок хлеба. Они обуглились, но изображения на них очень четкие. И археологи сумели не только разглядеть детали «рисунков», но и надписи.

На одной из буханок ярко видна фигура Иисуса Христа в образе сеятеля. Надпись рядом гласила на греческом: «Благодарим Святого Иисуса». Такое изображение удивило ученых , поскольку до сих пор Христа изображали, в том числе как Вседержителя, правителя. А тут — он в виде простого земледельца. Поэтому эксперты считают: это своеобразное благословение земледельческой работы. Ведь в раннехристианский период общество сильно зависело от урожая.

Что касается остальных буханок, они декорированы крестами. Скорее всего, их тоже считали священными и использовали в богослужении. Т.е. не воспринимали обычной едой. Но тем уникальнее эти находки — по словам ученых, в основном о древней религиозной практике судили по иконам и текстам. А теперь есть возможность взглянуть на реальные физические доказательства.

Более того, эксперты надеются, что смогут разгадать рецепты и методику выпекания хлебов. Ведь нужно же понять, как они смогли сохраниться в течение не менее 13 веков. А еще планируют получить побольше информации о раннехристианских традициях и расшифровать религиозные символы на древней выпечке.