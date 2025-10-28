Ученые не рекомендуют смотреться в зеркало в ночь на 1 ноября

Источник фото: freepik.com/freepik Из рамы смотрит девушка

Нет, монстры из зеркала не полезут. Однако ученые считают лицезрение собственного зеркального отражения в ночь на Хэллуоин не безобидным занятием. Поэтому просят не гадать и не играть рядом с зеркалами в темноте. Тем более, наблюдается странный эффект, который специалисты не могут объяснить.

Сей эффект возник, как пишет Daily Mai l, почти у 70% всех, кто попробовал смотреться в зеркало на протяжении 10 минут. Эти люди заявили доктору Джованни Капуто (Университет Урбино, Италия), что видели, как их собственное отражение трансформируется в нечто. Более 25% уверяли: они даже не знают того, кто смотрел на них «оттуда». А 10%, вглядываясь в зеркало, столкнулись с умершими родными. Остальные визуально «контактировали» с фантастическими по виду тварями и чудовищами.

Чтобы добиться таких признаний, доктор Капуто посадил 50 добровольцев в комнате с тусклым освещением, в тишине, перед зеркалом. Им требовалось в таких условиях продержаться только 10 минут, неотрывно глядя на свое отражение. В итоге львиная доля подопечных ученого призналась в видениях.

Сам эксперт объяснил результаты своего эксперимента играми разума. Он считает: собственный мозг каждого создает иллюзии, достраивая и видоизменяя картинку. В итоге человек видит не свое отражение, а его искажение. Воображение доделывает всё остальное, особенно если оно подогрето мистикой праздничной ночи Хэллоуина.

Однако ученые, включая доктора Капуто не могут четко объяснить, почему же большое количество людей, причем, психически здоровых людей, видит чудовищ. Ведь в таких «ликах» нет видоизмененных черт самого смотрящего в зеркало.

На этот вопрос попытался ответить доктор Дэвид Терхьюн (Королевский колледж Лондона). Он считает, что видения могут быть результатом традиции восприятия самого зеркала, которая сложилась за столетия. Это восприятие подогрели и фильмы-ужасов, в которых зеркала играют жуткую роль. Добавьте к этому темноту — и вот на вас оттуда смотрят чудовища. Но почему их видят не все?