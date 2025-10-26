Ученые вместе с NASA подсчитали, сколько лет осталось до Конца света

Источник фото: freepik.com/bedneyimages безжизненная Земля

О неизбежном Конце света рассказали ученые из Японии. Они совместно с NASA не только высчитали количество лет до глобальной катастрофы, но и описали саму гибель планеты. И назвали главную причину исчезновения жизни на Земле.

Если кто-то думает, что случится третья мировая война или упадет огромный астероид на Землю, то эти варианты ученые пока исключают. По их прогнозам причиной гибели планеты станут трансформации, происходящие с Солнцем.

Эксперты предупреждают: яркость звезды будет постепенно нарастать, как и излучаемая температура. В итоге это приведёт к разрушению земной атмосферы, к испарению не только океанов и морей, но и более мелких водоемов. Даже таяние ледников не восполнит дефицит воды. А следом — начнется гибель всего живого, включая растения.

По подсчетам ученых планета должна будет погибнуть почти через 1 млрд.лет. — если точнее, то к 1 000 002 021 году. Они считают этот процесс неизбежным. И прогнозируют нарастание чрезмерной солнечной активности, которое грозит негативными последствиями намного раньше указанного срока. Современные сбои в работе спутников, гаджетов и прочих устройств покажутся мелочью в сравнении с тем, что будет происходить из-за Солнца, например, с атмосферой. В частности, снизится уровень кислорода, что в итоге приведет Землю к полной безжизненности.

Но самое главное — угасание планеты будет происходить постепенно, а не мгновенно. И одним из выходов из проблемы эксперты считают строительство автономных замкнутых экосистем. Иными словами, таких систем, в которых нет контакта с внешней средой, в том числе в виде использования ее ресурсов. Т.е. система должна полностью быть самодостаточной длительное время.

Кроме того, в числе рекомендаций — поиск планет, пригодных для проживания. Искать их придется, по мнению ученых, за пределами Солнечной системы.