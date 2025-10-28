Озвучена новая версия гибели археологов, вскрывших 100 лет назад «проклятую» гробницу Тутанхамона
Источник фото: freepik.com/freepik лицо древнеегиптеской статуи фараона
Озвученная версия гибели археологов имеет даже подтверждение. Косвенное, но неопровержимое. Из-за этого встает вопрос, на который пока нет ответа: откуда у древних египтян были такие технологии?
Ответить на сей вопрос не может даже Росс Феллоуз, ученый, который опубликовал
Одна из главных версий случившейся 100 лет эпидемии смертей, которая бытовала долгое время, — микроскопические грибки Aspergillus. Считалось, что люди надышались их спорами. И это привело к ослаблению иммунитета, сделав организм уязвимым перед разными недугами. Однако что делать с близкими родственниками участников раскопок, которые тоже умерли? Таких насчитывалось 9 человек.
И вот Росс Феллоуз высказал мнение, что причиной гибели людей стали не споры, а радиация. Она «разбудила» или спровоцировала те недуги, которые позже унесли человеческие жизни: рак, диабет, сердечную недостаточность и даже отравление. Эксперт предположил еще в 2024 году, что все, кто побывал в гробнице, получили разные дозы облучения в зависимости от времени их пребывания в «проклятой» усыпальнице. Достаточно вспомнить один только торжественные обед, организованный в честь великого открытия прямо в гробнице.
Ученый считает: жрецы не только знали про радиацию, но и умели пользоваться радиоактивными веществами на основе урана. Иначе среди них тоже была бы повышенная смертность. А поскольку нигде в древнеегипетских летописях не говорится о повальном море жрецов, значит, они владели секретами радиации на уровне, не доступном даже сейчас.
В пользу этой версии говорит повышенный радиоактивный уровень во многих захоронениях Гизы и Саккара. Присутствует он и в усыпальнице Тутанхамона. Но вот вопрос: откуда у древних египтян такие технологии?