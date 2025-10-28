Озвучена новая версия гибели археологов, вскрывших 100 лет назад «проклятую» гробницу Тутанхамона

Источник фото: freepik.com/freepik лицо древнеегиптеской статуи фараона

Озвученная версия гибели археологов имеет даже подтверждение. Косвенное, но неопровержимое. Из-за этого встает вопрос, на который пока нет ответа: откуда у древних египтян были такие технологии?

Ответить на сей вопрос не может даже Росс Феллоуз, ученый, который опубликовал в издании Journal of Scientific Exploration свою версию гибели более 20 человек, в том числе участников раскопок. В течение 100 лет после обнаружения гробницы Тутанхамона в 1922 году ученые и простые обыватели спорили по поводу загадочной серии смертей. Подогревало дискуссии проклятье на гробнице, сулившее гибелью всем, кто посягнет на царский склеп.

Одна из главных версий случившейся 100 лет эпидемии смертей, которая бытовала долгое время, — микроскопические грибки Aspergillus. Считалось, что люди надышались их спорами. И это привело к ослаблению иммунитета, сделав организм уязвимым перед разными недугами. Однако что делать с близкими родственниками участников раскопок, которые тоже умерли? Таких насчитывалось 9 человек.

И вот Росс Феллоуз высказал мнение, что причиной гибели людей стали не споры, а радиация. Она «разбудила» или спровоцировала те недуги, которые позже унесли человеческие жизни: рак, диабет, сердечную недостаточность и даже отравление. Эксперт предположил еще в 2024 году, что все, кто побывал в гробнице, получили разные дозы облучения в зависимости от времени их пребывания в «проклятой» усыпальнице. Достаточно вспомнить один только торжественные обед, организованный в честь великого открытия прямо в гробнице.

Ученый считает: жрецы не только знали про радиацию, но и умели пользоваться радиоактивными веществами на основе урана. Иначе среди них тоже была бы повышенная смертность. А поскольку нигде в древнеегипетских летописях не говорится о повальном море жрецов, значит, они владели секретами радиации на уровне, не доступном даже сейчас.

В пользу этой версии говорит повышенный радиоактивный уровень во многих захоронениях Гизы и Саккара. Присутствует он и в усыпальнице Тутанхамона. Но вот вопрос: откуда у древних египтян такие технологии?