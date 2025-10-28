Стас Садальский увидел мистическое совпадение в смерти “самого красивого мальчика XX века” Бьерна Андерсена

Источник фото: скриншот видео фото скриншот видео

Садальский считает, что Андрсен и Золотницкий поменялись местами

Вчера все мировые СМИ сообщили о том, что умер шведский актер Бьёрн Андресен, за которым закрепилось звание “самый красивый мальчик XX века”. Ему было 70 лет. Известный российский актер, и по совместительству блогер Стас Садальский, увидел в этом событии мистическое совпадение.

Артист отметил, что практически одновременно случилось две смерти, Бьёрн Андресен умер сразу же после того, как скончался известный российский актер дубляжа Алексей Золотницкий.

Мистика, по мнению Стаса Садальского, заключается в том, что именно Золотницкий озвучил Бьёрна в 1971 году в неоднозначном шедевре Висконти «Смерть в Венеции», посвященного теме однополой любви*. На тот момент Бёрну было всего 16 лет, и он сыграл роль Тадзио, после чего его все и стали называть “самым красивым мальчиком”.

«Смерть в Венеции» получила много престижных кинонаград, в том числе, номинацию на Оскар и Гран-при Каннского фестиваля.

Несмотря на то, что Золотницкий дублировал многих известных актеров, в не менее известных фильмах, Ромео в оскароносной картине «Ромео и Джульетта» Франко Дзеффирелли, Алена Делона, и Энтони Хопкинса, и Роберта де Ниро, и Роберта Редфорда, но он гордился именно тем, что в свое время дублировал Бьёрна. При этом сам шведский актер был совершенно другого мнения. Он считал, что именно роль Тадзио испортила ему жизнь.

“Золотницкий умер за день до смерти Андресена. Получается, что в этот раз уже Бьёрн продублировал смерть Алексея..?”, - пишет Садальский в свом блоге в Живом Журнале.

*ЛГБТ - признано экстримистким движением и запрещено в России