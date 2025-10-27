Озвучены сразу 2 версии происхождения «зеленого огня», который промчался 27 октября в небе над Москвой

Источник фото: freepik.com/freepik Фантастическая картина космоса

Рано утром над российской столицей промчался клубок зеленого огня со шлейфом. Версий сразу родилось множество: от пришельцев до новой ракеты. И только сейчас ученые высказали свое предположение.

Тем более, виден зеленый клубок был не только в Москве — его заметили и жители Подмосковья, как пишет Телеграм-канал Shot. И даже успели заснять, как он промчался на большой скорости по небу.

Сам объект по предварительной оценке размерами 10-30 см. Об этом сообщила пресс-служба российской Лаборатории солнечной астрономии в своем Телеграм-канале: не более баскетбольного мяча. Почему такие характеристики предварительные? По словам экспертов, изучение видеосвидетельств может привести к пересмотру не только траектории движения объекта, но и его габаритов.

Что касается зелёного свечения, ученые заявили: оно может быть вызвано наличием в составе небесного тела никеля. Этот химический элемент — частый компонент металлических метеоритов. Поэтому предварительная версия — над Москвой и Подмосковьем промчался именно метеорит. Но ученые предупредили охотников до космических артефактов: вероятность, что какой-то фрагмент объекта достигнет земной поверхности, равна нулю.

Однако версия с метеоритом не единственная в разработке. Лаборатория солнечной астрономии предложила еще один вариант развития событий ранним утром 27 октября: падение космического мусора. На эту версию специалистов натолкнули видеосвидетельства, где четко видно, как зелёный клубок начинает быстро распадаться на фрагменты. Единственное «но»: космический мусор, как правило, разрушается еще в высоких атмосферных слоях. А «московский» клубок летит очень низко. Поэтому утверждать что-то, пока ученые не берутся. Но и все озвученные версии не сбрасывают со счетов.