В Свердловской области замечено редкое космическое явление, которое случается 1 раз в 1 350 лет

Источник фото: freepik.com/freepik комета летит по небу

Октябрьское небо в 2025-м году полно невероятных зрелищ: то метеорный поток Ориониды, то астероид величиной с челябинский метеорит. А теперь еще и редкое небесное тело, которое повезло сфотографировать жителю Свердловской области.

Кстати, не ему одному так повезло — например, во Владимирской области тоже удалось заснять комету Lemmon (С/2025 А6). Ее обнаружили еще в начале января 2025 года в США — в обсерватории Маунт-Леммон. Она визуально «контактирует» с Землёй каждые 1350 лет. Поэтому считается редчайшим явлением — и последний раз комета прошлась рядом с планетой в 7-м веке. Но поскольку в 7-м веке никакой оптики не было, то вряд ли ее движение вообще заметили.

А вот сейчас — спустя почти 14 веков, — современные гаджеты позволили заснять редкую гостью. Как пишет издание RG.RU , разглядеть ее смог Александр Краснов. Он сравнил Lemmon с прошлогодней кометой Atlas, назвав октябрьскую путешественницу маленькой и тусклой. Поэтому выручил фотоаппарат — он-то и позволил рассмотреть редкий объект.

Но еще не всё потеряно: Леммон будет видна во всех уголках России, а лучше всего — на севере. Кроме того, наблюдать за ней можно до первых чисел ноября. Однако для обнаружения небесного тела мало высокоточной оптики. Чтобы найти ее местоположение на ночном небе, воспользуйтесь специальными приложениями, вроде Star Walk.

Астрономы NASA озадачены: то, что они считали «кометой», начало совершать странный маневр у Солнца

Кстати, Леммон не единственное, за чем стоит понаблюдать. В частности, за странной кометой 3I/ATLAS. Ее нетипичное поведение уже не первый месяц вводит в сомнения ученых: одни считают ее инопланетным кораблём, другие — кометой из далекой галактики. Ее перигелий с Солнцем придется на 29 октября, а с Землей — на 19-е декабря 2025 года.