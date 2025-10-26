Теперь можно дышать без лёгких: ученые из Японии опробовали новый способ дыхания на 27 добровольцах
Источник фото: freepik.com/wirestock мужчина дышит свежим воздухом
У кого-то нововведение вызовет улыбку. Однако сама технология — прорывная, поскольку предлагает резервный способ подачи кислорода в организм. Теперь даже если сами лёгкие не состоянии сделать ни глотка, человек без воздуха не останется.
Так утверждают японские ученые (Университет Осаки). Результаты своего исследования они опубликовали
Такой способ вентиляции называется энтеральным. К подобным процессам медики уже прибегают, но когда, например, нужно «накормить» пациента, а иного способа, кроме введения «питания» через кишечник или желудок, нет. А теперь японцы решили опробовать данную систему, чтобы снабдить организм не питательными веществами, а кислородом.
Для этого им понадобились добровольцы — и в эксперименте согласились поучаствовать 27 человек. Все они — здоровые люди. Каждому из них вводили специальную жидкость через прямую кишку в количестве 25-1500 мл. По условиям эксперимента удерживать кислородосодержащий раствор необходимо было в течение 1 часа. На протяжении этого времени ученые выясняли, в том числе побочные эффекты и физические ощущения подопытных. Добровольцы отмечали: терпимый дискомфорт ощущался лишь при введении максимальных доз.
Теперь ученые хотят перейти ко второму этапу исследования — и планируют изучить действенность способа в вопросе проникновения кислорода в кровь, степени насыщения им тканей. И если технология окажется рабочей, то у медиков появится серьезный инструмент спасения жизней тех пациентов, у кого диагностированы тяжелые проблемы с работой дыхательной системы. Настолько тяжелые, что традиционные варианты вентиляции лёгких не справляются.