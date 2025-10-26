Теперь можно дышать без лёгких: ученые из Японии опробовали новый способ дыхания на 27 добровольцах

Источник фото: freepik.com/wirestock мужчина дышит свежим воздухом

У кого-то нововведение вызовет улыбку. Однако сама технология — прорывная, поскольку предлагает резервный способ подачи кислорода в организм. Теперь даже если сами лёгкие не состоянии сделать ни глотка, человек без воздуха не останется.

Так утверждают японские ученые (Университет Осаки). Результаты своего исследования они опубликовали в издании Med . И предлагают подавать кислород...через кишечник. Причем поставляется не сам кислород, а особая жидкость его содержащая.

Такой способ вентиляции называется энтеральным. К подобным процессам медики уже прибегают, но когда, например, нужно «накормить» пациента, а иного способа, кроме введения «питания» через кишечник или желудок, нет. А теперь японцы решили опробовать данную систему, чтобы снабдить организм не питательными веществами, а кислородом.

Для этого им понадобились добровольцы — и в эксперименте согласились поучаствовать 27 человек. Все они — здоровые люди. Каждому из них вводили специальную жидкость через прямую кишку в количестве 25-1500 мл. По условиям эксперимента удерживать кислородосодержащий раствор необходимо было в течение 1 часа. На протяжении этого времени ученые выясняли, в том числе побочные эффекты и физические ощущения подопытных. Добровольцы отмечали: терпимый дискомфорт ощущался лишь при введении максимальных доз.

Теперь ученые хотят перейти ко второму этапу исследования — и планируют изучить действенность способа в вопросе проникновения кислорода в кровь, степени насыщения им тканей. И если технология окажется рабочей, то у медиков появится серьезный инструмент спасения жизней тех пациентов, у кого диагностированы тяжелые проблемы с работой дыхательной системы. Настолько тяжелые, что традиционные варианты вентиляции лёгких не справляются.