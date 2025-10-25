Ученые из Австралии предложили мерзкую замену свинине и куриному мясу

Источник фото: freepik.com/wirestock мясные деликатесы на доске

Эксперты считают, что на традиционное животноводство идет сильное давление. Мол, не экологически чистое. Поэтому сейчас активно ищут замену свинине и прочим видам мяса. И, кажется, нашли. Но альтернатива — на любителя. Не каждый решится.

Зато «производство», по словам австралийских ученых, экологичное и одновременно экономически выгодное, поскольку эти существа мало пьют воды и не требуют много пищи. Готовы питаться даже отходами или продержаться без еды целых четыре месяца, не теряя в весе. Кроме того, им не нужно столько места, как свинье, например. Зато уже через год после вылупления из яйца есть достаточный объем белого мяса.

Какого мяса? Змеиного! Ученые из Университета Маккуори (Австралия) предлагают включить в рацион обычного человека мясо питона. Тем более, оно богато белком; в нём мало вредных насыщенных жиров. Но главное — фермеры, как заявляет профессор Рик Шайн, будут в экономическом выигрыше. А значит, стоить такой продукт будет не как деликатес, — даже дешевле свинины и курятины.

Чтобы сделать столь неожиданное предложение, ученые исследовали питоньи фермы в Таиланде и во Вьетнаме. И пришли к выводу, что в переработку поступает более 80% змеиной туши. Причем пользу приносит не только мясо, но и, в частности, жир и желчь питона, а также его кожа. Поэтому выгода налицо.

Однако ученые не изучили один очень важный вопрос: сможет ли принять система ЖКТ европейца змеиное мясо? В отдельных странах Южной Америки, Африки и Юго-восточной Азии существует многовековая кулинарная традиция — и блюда из змей. Например, в Китае из змей варят супы, а во Вьетнаме из них готовят шашлыки. В итоге пищеварительная система жителей этих стран эволюционировала — и «привыкла» к такому рациону. А вот готово ли пищеварение европейцев к подобному? Сколько времени потребуется для адаптации?