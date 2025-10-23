Психологи нашли то самое слово, из-за которого дешевое вино становится по-настоящему вкусным

Источник фото: freepik.com/KamranAydinov бокал с красным вином

Психологи из Базельского университета (Швейцария) провели необычный эксперимент. Для этого они устроили дегустацию разных по стоимости вин. И выяснили очень интересный эффект.

Оказывается, было достаточно всего одного слова, чтобы превратить дешевенький по вкусу напиток в элитный. Этот трюк опробовали на себе 140 добровольцев. Для каждого из них поставили свой стол, и каждому ученые предложили попробовать разные вина, которые налили в 6 маленьких бокалов. Причем, для всех участников подготовили одинаковый набор вин. Главное — им нельзя было переговариваться между собой, чтобы не влиять на оценку алкоголя.

Как пишет издание Science Alert, ссылаясь на журнал Food Quality and Preference, на трех бокалах не было никакой информации о содержимом. Но все знали, что там вино. В итоге оценка вкуса напитков оказалась максимально приближенной к их реальным потребительским качествам.

В три другие бокала ученые налили напитки низкой, средней и высокой ценовой категории. И на бокалах «установили» ярлыки с ценами. Однако стоимость вина была изменена: дешевый сорт промаркировали дорогим ценником, а самый дорогой попал в разряд грошовых. Участникам эксперимента ученые о таком обмане не сообщили. И это повлияло на вкус.

Все добровольцы проявили больше интереса к «дорогому» дешевому вину, считая его элитным из-за ценника. Поэтому оно им понравилось по вкусу. В то время как по-настоящему качественный напиток остался без должного внимания. Хотя участники и отметили его достойный запах и цвет.

В итоге психологи пришли к неутешительному выводу, что высокая цена необъективно усиливает вкусовые ощущения, воздействуя на головной мозг. Так что достаточно одного слова «дорого», чтобы сделать дешевый продукт вкуснее и привлекательнее для потребителя.