В Сибири найдены артефакты возрастом свыше 4 000 лет. Они поставили археологов в тупик

Источник фото: freepik.com/freepik древние сосуды из глины

Вроде бы нашли обычные сосуды, — из глины. Однако рисунок на них озадачил ученых. И теперь они пытаются понять, что за люди изготовили такие изделия. Ведь ранее ничего похожего археологи не находили.

Об это заявил сам руководитель экспедиции Вячеслав Молодин. По его словам, обнаруженные изделия не похожи ни на одну из сибирских культур, о которых уже известно. А нашли эту керамику во время раскопок в Венгеровском районе, — в Новосибирской области.

На этой территории ведётся изучение поселения, датированного концом 4 — началом 3 тысячелетия до н.э. Здесь и наткнулись археологи на уникальные глиняные емкости с рисунком, имитирующим текстиль. Сам узор состоит из геометрических фигур, включая «шахматное» чередование квадратов.

Как пишет издание naukatv.ru со ссылкой на журнал Antiquity, где опубликована статья о раскопках, рисунок на глиняную поверхность наносился по простой технологии: к сосуду, изготовленному из пока еще сырой глины, прижимали фактурную ткань. А уже затем изделие отправляли в огонь. Однако несмотря на то что технология изготовления сосудов ученым понятна, они не могут соотнести готовый продукт, его узоры, с какой-то известной культурой. И это делает находку особенно ценной.

Сами раскопки ведутся в Новосибирской области на территории Тартас-1 — этот комплекс объединяет и жилое поселение, и некрополь, где обнаружено свыше 800 участков с захоронениями. Здесь работы ведутся уже более 20 лет. И найденные новые глиняные артефакты с загадочными рисунками, как полагают археологи, могли принадлежать или отдельной культуре, но пока не известной, либо она существовала одновременно с усть-тартасской. Эта культура датируется концом 5 000 — началом 3 000 до н.э., как и найденные сосуды, происходит и охватывает Западную Сибирь. Либо необычные артефакты — продукт новой культуры, но происходящей из усть-тартасской. И ответить на все эти вопросы ученым поможет радиоуглеродный анализ, и даже исследование пищевых фрагментов и древней ДНК.