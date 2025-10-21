Эти китайские чаши возрастом почти 5 000 лет в руки брать жутковато. Археологи поражены находкой
Источник фото: freepik.com/ wirestock китайские глиняные древние статуи
Археологи уже ко всему привыкли. Но эта находка из Китая смутит кого угодно. Хотя ученые получили возможность оценить не только мастерство древних мастеров, но и отношение древних китайцев к усопшим.
Саму находку ученые с помощью радиоуглеродного анализа датировали 3000-2500 гг. до н.э. Это эпоха неолита, когда в Китае процветала культура Лянчжу, — она известна уникальными нефритовыми творениями, сложными гидросистемами и развитыми городами. Именно к этому периоду и относятся жутковатые артефакты.
Как
Именно обрабатывались — на костях эксперты выявили следы шлифовки, сверления, и прочих стадий обработки. Зачем? Этот «материал» использовался в рукоделии. Чаще всего мастера работали с черепами, изготавливая из них, в том числе чаши. Их могли потом использовать в ритуалах. Причем некоторые из «творений» действительно уникальны, — черепные маски не имеют пока аналогов в целом в археологии.
Но больше всего ученых удивила другая находка: большая часть костяных фрагментов после обработки была выброшена древними мастерами вместе с мусором. Эксперты считают, что это указывает не просто на утрату почтения к усопшим, а на разрыв родственных связей. По словам японского археолога Дзюнмэя Савада, люди начинают относиться к человеческим останкам как к сырью, когда разрываются личные связи, в том числе с близкими соседями.