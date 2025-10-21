Эти китайские чаши возрастом почти 5 000 лет в руки брать жутковато. Археологи поражены находкой

Источник фото: freepik.com/ wirestock китайские глиняные древние статуи

Археологи уже ко всему привыкли. Но эта находка из Китая смутит кого угодно. Хотя ученые получили возможность оценить не только мастерство древних мастеров, но и отношение древних китайцев к усопшим.

Саму находку ученые с помощью радиоуглеродного анализа датировали 3000-2500 гг. до н.э. Это эпоха неолита, когда в Китае процветала культура Лянчжу, — она известна уникальными нефритовыми творениями, сложными гидросистемами и развитыми городами. Именно к этому периоду и относятся жутковатые артефакты.

Как пишет издание Live Science со ссылкой на Scientific Reports, археологи во время раскопок на востоке Китая обнаружили свыше полусотни фрагментов костей, ранее принадлежавших людям. Их нашли там, где когда-то пролегали рвы и каналы. И все фрагменты — без следов насильственной смерти. Ученые считают, что кости обрабатывались уже после того, как тело разложилось.

Именно обрабатывались — на костях эксперты выявили следы шлифовки, сверления, и прочих стадий обработки. Зачем? Этот «материал» использовался в рукоделии. Чаще всего мастера работали с черепами, изготавливая из них, в том числе чаши. Их могли потом использовать в ритуалах. Причем некоторые из «творений» действительно уникальны, — черепные маски не имеют пока аналогов в целом в археологии.

Но больше всего ученых удивила другая находка: большая часть костяных фрагментов после обработки была выброшена древними мастерами вместе с мусором. Эксперты считают, что это указывает не просто на утрату почтения к усопшим, а на разрыв родственных связей. По словам японского археолога Дзюнмэя Савада, люди начинают относиться к человеческим останкам как к сырью, когда разрываются личные связи, в том числе с близкими соседями.