В NASA утверждают, что у Земли появилась девятая Луна

Елена Ивлиева
Источник фото: freepik.com/freepik Спутники вид с Земли

Изначально объект приняли за инопланетный зонд. Но потом сумели рассмотреть и оценить: небесное тело имеет естественное происхождение. И будет еще десятилетия сопровождать Землю, а потом — вернется в глубокий космос.


Само явление распространенное и называется квазилунием. Но девятый спутник обнаружили совсем недавно — в конце августа 2025 года. Хотя сам объект находится на орбите почти 60 лет. Почему не сразу заметили? Как пишет издание Daily Mail, просто новая «Луна» тусклая, что делало невозможным ее обнаружение. Тем более, диаметр у нее всего 19 метров.

У нового спутника Земли есть теперь и название — 2025 PN7. Первыми, кто нашли эту «Луну» на небосклоне, стали эксперты обсерватории на Гавайях. Но вращается крохотное небесное тело не по орбите Земли, а вокруг Солнца в непосредственности близости от нашей планеты и синхронно с ней. В таком положении 2025 PN7 пробудет до 2083-го года. А потом отправится в самостоятельное путешествие по космосу.

По словам астрономов, как пишет Daily Mail, рядом с Землей ранее уже обнаружено семь «спутников» подобных 2025 PN7. Причем минимум один из ранее зафиксированных объектов считается обломком самой Луны, который откололся однажды в столкновении с другим небесным телом. До 2018-го года астрономы считали такие «обломки» пришельцами из области, расположенной между Марсом и Юпитером. А потом сумели проанализировать, в частности, состав поверхности таких объектов и их способность отражать свет. И обнаружили идентичность по ряду показателей с земной Луной.

Ученый из Гарварда считает: на орбите Солнца может находиться «материнский» инопланетный корабль

Теперь у Земли девять спутников, включая Луну и новое тело 2025 PN7. Все они, кроме самой Луны, пробудут рядом несколько десятилетий. Исключение — Камо'Оалева. Она останется рядом с планетой еще на 1 миллион лет.

