В NASA утверждают, что у Земли появилась девятая Луна

Источник фото: freepik.com/freepik Спутники вид с Земли

Изначально объект приняли за инопланетный зонд. Но потом сумели рассмотреть и оценить: небесное тело имеет естественное происхождение. И будет еще десятилетия сопровождать Землю, а потом — вернется в глубокий космос.

Само явление распространенное и называется квазилунием. Но девятый спутник обнаружили совсем недавно — в конце августа 2025 года. Хотя сам объект находится на орбите почти 60 лет. Почему не сразу заметили? Как пишет издание Daily Mail , просто новая «Луна» тусклая, что делало невозможным ее обнаружение. Тем более, диаметр у нее всего 19 метров.

У нового спутника Земли есть теперь и название — 2025 PN7. Первыми, кто нашли эту «Луну» на небосклоне, стали эксперты обсерватории на Гавайях. Но вращается крохотное небесное тело не по орбите Земли, а вокруг Солнца в непосредственности близости от нашей планеты и синхронно с ней. В таком положении 2025 PN7 пробудет до 2083-го года. А потом отправится в самостоятельное путешествие по космосу.

По словам астрономов, как пишет Daily Mail, рядом с Землей ранее уже обнаружено семь «спутников» подобных 2025 PN7. Причем минимум один из ранее зафиксированных объектов считается обломком самой Луны, который откололся однажды в столкновении с другим небесным телом. До 2018-го года астрономы считали такие «обломки» пришельцами из области, расположенной между Марсом и Юпитером. А потом сумели проанализировать, в частности, состав поверхности таких объектов и их способность отражать свет. И обнаружили идентичность по ряду показателей с земной Луной.

Ученый из Гарварда считает: на орбите Солнца может находиться «материнский» инопланетный корабль

Теперь у Земли девять спутников, включая Луну и новое тело 2025 PN7. Все они, кроме самой Луны, пробудут рядом несколько десятилетий. Исключение — Камо'Оалева. Она останется рядом с планетой еще на 1 миллион лет.