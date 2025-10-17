Эксперты выяснили, какие автомобили птицы больше всего ненавидят - и пачкают

Источник фото: freepik.com/ wirestock провод город птица

До сих пор считалось, что «жертвами» птичьего помета становятся случайные машины, которые оставили, например, под деревом или рядом с местом гнездования. На самом деле, выбор птиц осознанный.

А значит, автовладельцы могут защитить своих «железных коней» от посягательства на них пернатых. Об этом заявила американская фирма Alan's Factory Outlet , занимающаяся продажей навесов и гаражей для машин. Ее эксперты опросили 1 000 собственников автомобилей, а затем сопоставили полученную информацию с данными от биологов. И выяснили: чаще всего пернатым вредителям не нравятся коричневые автомобили. Им «достается» больше всего птичьего помёта.

В «лидерах», кроме коричневых, еще красные и чёрные авто. А вот светлые оттенки птиц почти не интересуют. Поэтому белые машины, серые и серебристые намного реже подвергались нападениям. Но почему? Причина простая — пернатые воспринимают цвета иначе, чем человек. Их глаза устроены так, что им становится доступным ультрафиолетовое излучение. В результате некоторые колеры птицы видят ярче. И судя по опросу, к заметной цветовой палитре относятся все вариации коричневого, черного и красного.

Правда, исследователи уточняют: на светлых машинах птичьи «отметины» могут быть хуже видны. А значит, автовладельцы могли их просто не заметить. Поэтому требуется более экспертное изучение данных опроса.

Но одно точно: по словам исследователей из США, птицы выбирают не только по цвету, но и по размеру будущие «жертвы». Среди опрошенных в тройке лидеров пикапы и крупногабаритные машины темных и ярких оттенков. Их владельцам рекомендуют использовать чехлы и навесы. И избегать ставить авто под проводами, деревьями и в других местах, где любят отдыхать пернатые.