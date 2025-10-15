Ученые нашли способ нарезки лука без слез: в 40 раз меньше страданий

Источник фото: freepik.com/freepik нарезка красного лука ножом

Опытным поварам открытие физиков вряд ли придется по душе. А вот тем, кто всегда плачет при нарезке лука, идея понравится. Тем более, она осуществима на самой обычной кухне. И не требует никаких специальных инструментов, кроме одного.

Вообще поплакать во время нарезки лука — не так уж и плохо. Особенно, если у кого-то насморк или намечается простуда. Выделяемые из луковицы вещества способствуют снижению риска заболеть. А с другой стороны — лучше не плакать. Ведь не только текут слезы, но и болят глаза. Причина тому — вещество под названием син-пропантиол-S-оксид. Это оно раздражает нервные глазные окончания, вызывая боль и слезы.

Но свести к минимуму сей негативный для глаз момент можно. Для этого физики из США исследовали процесс нарезки лука. И опубликовали статью на тему в издании arXiv .

Для эксперимента исследователи построили мини-гильотину, оснастив ее сменными лезвиями разной толщины и остроты. Засняли процесс нарезки с помощью высокоскоростной видеокамеры. При этом регулировали скорость работы ножей, меняя ее с быстрой на медленную. В итоге оказалось, что тупой нож не режет, а сначала надавливает на кожуру, создавая давление внутри овоща. Это приводит к более резкому разрыву мембран, — и едкие капли попадают в атмосферу со скоростью до 40 м/сек. Причем эти капли дополнительно дробятся в воздухе, увеличивая свое присутствие, — и вызывая обильное слезотечение.

Зато острые ножи в сравнении с тупыми создают в 40 раз меньше едкого облака. Причина — меньше давления на овощ, а значит, и меньше внутреннего давления, из-за которого происходит выплеск раздражающего вещества. Но важна не только острота лезвия.

Ученые заметили: чем выше скорость нарезки лука, тем больше слез. Поэтому советуют одновременно использовать острый нож и не торопиться с нарезкой. Так что купите точилку на кухню.