Мужчина съел за 3 дня 3 кг мармелада. И уже в больнице ему поставили неожиданный диагноз

Источник фото: freepik.com/freepik россыпь разноцветного мармелада

Нет, уровень сахара в крови у него не поднялся до такого уровня, чтобы срочно госпитализировать пострадавшего. И пятнами он не покрылся из-за тяжелой аллергической реакции. У мужчины обнаружилась другая проблема.

И врачи только развели руками, когда выяснили, что произошло с их пациентом. В итоге ему назначили целевую терапию. Зато теперь житель британского городка Барнсли смотреть не может на мармелад. А ведь раньше, по словам Натана Риммингтона, он очень любил это желейное лакомство. Поэтому заказал однажды сразу три килограмма сладостей с доставкой на дом.

Как пишет издание Yorkshire Live , Риммингтону привезли целый мешок мармелада со вкусом лимонада. И он не удержался — съел содержимое пакета всего за три дня. В среднем в течение суток мужчина потреблял по 1 килограмму десерта. Или почти по 3 000 калорий за день.

Стоит отметить, что самый безопасный и полезный для организма мармелад — на пектине. Хотя у него и высокая калорийность. На основе желатина тоже калорийный, но полезный, в том числе для состояния кожи и для контроля веса. Правда, при одном условии: если мармеладом не злоупотреблять — и не переедать. А Риммингтон это условие нарушил.

По его словам, спустя двое суток после пиршества он почувствовал спазмы в желудке. И сразу был госпитализирован. Врачи обнаружили у пострадавшего повышенное давление и сильную потливость. Сначала заподозрили острое отравление. Но решили провести дополнительные анализы, которые выявили у любителя мармелада превышение в организме нормы желатина. И это спровоцировало воспалительные процессы в толстой кишке. Как пояснили пациенту врачи на будущее, злоупотребление мармеладом может однажды привести к непроходимости кишечника. А это очень опасно для жизни.