Мужчина копал червей для рыбалки, а выкопал клад возрастом почти 850 лет

Вот так случайно простой обыватель обнаружил один из крупнейших схронов Средневековья. Археологи считают, что это был личный либо семейный тайник. И теперь им предстоит разгадать еще одну загадку, которую «задала» эта неожиданная находка.

А пока ученые называют сам клад не иначе, как захватывающим. Ведь было обнаружено почти 20 000 монет в дополнение к жемчугу и серебряным украшениям. Всё это лежало в медном котле, и было закопано на территории современного частного владения недалеко от Стокгольма. Сам хозяин участка и не планировал находить клад, — только червей для рыбалки. Но когда наткнулся на залежи серебра, сразу обратился к шведским властям. И вскоре на место прибыли археологи.

Общий вес найденного, как пишет издание Live science , составляет почти шесть килограммов. По предварительным оценкам, многие монеты относятся к 12 веку. Это смогли определить благодаря отчеканенному на них слову Kanutus. По заявлению ученых, это латинская производная имени Кнут, — шведского короля, который правил в период 1173-1195 гг.

Среди найденных монет есть и распространенные образцы, и особенно редкие экземпляры. Например, монеты, отчеканенные епископами, или с профилем самого короля, либо с изображениями храмов. Ученые еще только изучают содержание медного котла. Но уже заявили, что это уникальная находка, поскольку других средневековых кладов в Стокгольме не находили.

Однако экспертов занимает не только сам клад. Дело в том, что правление короля Кнута считается достаточно сложным временем — нестабильным, полным военных конфликтов. Поэтому неудивительно, что люди прятали свои накопления в земле. Но что стало с хозяевами редкого клада? Ведь он пролежал невостребованным почти 850 лет. Эту загадку ученым тоже предстоит разгадать.