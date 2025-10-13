Журналисты раскрыли, что в течение 30 лет производители темного шоколада оплачивали исследования о его пользе

Источник фото: freepik.com/freepik дольки темного шоколада

Темный шоколад — кладезь пользы. Все уже привыкли к этой мысли. Но, оказывается, данную идею годами вкладывали в умы покупателей производители лакомства. Причем, исследования действительно проводились.

И в эти исследования за последние 30 лет компании-гиганты, вроде Nestle и Mars, вложили огромные средства. Как пишет издание naukatv.ru , ссылаясь на The Economist , например, Mars даже основал в Бразилии специальный какао-исследовательский Центр в 1982 году, а в 2005 — подразделение Mars Symbioscience, которое разместило в научных журналах свыше 140 статей на тему шоколада и какао. По словам профессора Мэрион Нестле (Университет Нью-Йорка), производители шоколада осознанно инвестировали в науку, чтобы свой продукт в глазах обывателя превратить в полезную еду.

Как пишет naukatv.ru, либеральный портал Vox еще в 2018-м проанализировал почти 100 исследований, за которыми стояли деньги Mars. И большинство из них говорят о пользе тёмного какао-лакомства благодаря флаванолам. Да, такие исследования проводились. И некоторые из них подтвердили положительный эффект на человека. Однако часть исследований длилась лишь несколько недель, не изучив эффект на более длительном отрезке времени. И в целом результаты исследований оказались неоднозначными.

Но в 2015-м было инициировано крупное исследование Cosmos. Его цель — определить эффект от ежедневного потребления добавок с содержанием какао-экстракта, в котором присутствует 500 мг флаванолов. Для получения такой дозы пользы человеку необходимо будет съесть 50-280 гр. темного шоколада. А участникам эксперимента возрастом 60+ на протяжении более 3,5 лет давали вместо лакомства капсулы. В итоге исследователи нашли связь между флаванолами и сокращением уровня смертности от сердечно-сосудистых проблем более чем на 25%. При этом ученые отметили: чтобы получить 500 мг флаванолов из тёмного шоколада, придется еще принять внутрь очень много сахара и насыщенных жиров. А это сводит на «нет» пользу лакомства. Безопаснее и полезнее — взять флаванолы из фруктов, орехов, овощей и/или бобовых. Либо из чашки настоящего зеленого чая.