Общество

Геннадий Хазанов избавился в России от недвижимости почти на ₽1 млрд

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
актеры шоу-бизнес

Источник фото: globallookpress.com фото Pavel Kashaev

Тем временем Хазанов остается худруком Московского театра эстрады и продолжает выходить на его сцену


Известный российский комик Геннадий Хазанов начал избавляться от своего российского имущества. 

Как стало известно Telegram-каналу SHOT, Хазанов продал 5 объектов недвижимости на общую сумму ₽1 млрд. 

«79-летний народный артист избавился сразу от пяти объектов недвижимости в Москве и области, получив за сделки, по скромным подсчетам, около 706 миллионов рублей. », — пишет SHOT. 

Три проданных квартиры находились в Москве на улицах Малая Молчановка, Спиридоновка и Серафимовича. Четвертая квартира с кладовкой находилась в поселке Сосны. Также под распродажу попал 3-х этажный дом с постройками и земельным участком в селе Дубки. 

Единственным оставшимся в собственности актера жильем теперь является квартира площадью в 39 кв.м на Люсиновской улице в столичном районе Замоскворечье. Также Геннадий Викторович сохранил за собой пакет акций ООО «Гидроресурс», где ему принадлежит 41%, и ИП связанное с творческой деятельностью. 

При этом Геннадий Хазанов пока не собирается увольнять с должности художественного руководителя Московского театра эстрады, где собирается выйти на сцену уже завтра 14 октября. 31 октября запланировано выступление в Театре Вахтангова.

При этом Хазанов опровергает все обвинения общественных деятелей, что он якобы эмигрировал и живет в Латвии, и его выступлений в России лишнее тому подтверждение.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Российским водителям напомнили о штрафах за длительный прогрев мотора
Ваши силиконовые формы для выпечки медленно отравляют вас? Открытие ученых, которое нельзя игнорировать
Большинство российских таксистов отвергают идею перехода на отечественные авто