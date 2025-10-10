Найден молот Тора? Ученые в Норвегии раскопали спустя 9 000 лет необычный по форме молот
Источник фото: freepik.com/freepik древние скандинавские артефакты
Редкий артефакт пролежал в земле почти 9 000 лет. Его форма и качество обработки указывают на рукотворность изделия. Более того, сам молот — большая редкость. Ведь он смог не только сохраниться почти в первозданном виде спустя 90 веков.
Конечно, это не молот Тора, который, если судить по легендам, был цельнометаллическим. И никто его не мог поднять из-за большого веса, кроме хозяина. А найденный в Норвегии археологами молот, вернее, его половина — из камня. Но у него почти гладкая поверхность, что указывает на высокий уровень технологии обработки камня.
Кроме того,
В пользу этого говорит найденное там же, где и молот, миниатюрное орудие из горного хрусталя. По шкале Мооса твердость материала составляет 7,0 — у алмаза для сравнения 10,0. А значит, для работы с горным хрусталем требовались особые инструменты и технологии. И, видимо, древние жители территории, которую занимает сейчас Норвегия, обладали возможностями для работы со столь сложными ресурсами.
Помимо молота и хрустального орудия археологи нашли свыше 5 000 других артефактов, в том числе инструменты, фрагменты рыболовных снастей. А также жилое помещение площадью всего 10 кв.метров. И археологи надеются еще обнаружить иные свидетельства жизни древних людей.