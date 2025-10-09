Работник случайно получил за месяц 330 зарплат единоразово. И исчез через 3 дня

Источник фото: freepik.com/drobotdean довольный мужчина держит в руках много денег

Кому-то везет в лотерею, а этому мужчине «повезло» с зарплатой. И он не торопится возвращать излишки. Более того, даже суд встал на его сторону. Правда, вся история только начинается для неожиданного счастливчика.

Скорее всего, ему вряд ли придется даже отрабатывать эти деньги. Хотя работодатель и настаивает на их полном возвращении, даже с той суммой, которая изначально положена сотруднику. Для этого компания обратилась с иском в суд . Однако судья пояснил: поскольку работник — бывший, то рассмотрение его дела не относится к уголовному суду, куда обратился работодатель. Поэтому фирме придется идти в гражданскую инстанцию.

А случилось всё в Чили более двух лет назад — в мае 2022-го. Помощнику диспетчера по бухгалтерской ошибке зачислили на карточку сумму, которая в 330 раз превышает его обычную оплату труда за месяц. Вместо 500 000 песо он получил 165 млн.песо или в пересчете на евро — 172 000. У рядового сотрудника крупной продуктовой компании закружилась голова. Правда, сначала он уверял работодателя: излишние средства обязательно вернет. Вот только после зачисления денег исчез на три дня — ни звонков, ни иной попытки с ним связаться. А затем и вовсе уволился, сбежав куда-то с излишками зарплаты.

Компания, торгующая во многих странах агропродуктами, подала в суд. Истец потребовал не просто деньги, но и наказать экс-работника — и назначить ему тюремное заключение почти на 2 года и штраф в размере почти 350 миллионов песо. Однако после нескольких лет разбирательств буквально на днях закон встал на сторону экс-сотрудника. Причина — работодатель обратился не в ту судебную инстанцию. Поэтому пока компания готовит новый иск, ее бывший помощник диспетчера просто исчез с деньгами.