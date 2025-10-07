Поиски семьи Усольцевых, пропавшей в горах Красноярского края 28 сентября, приостановлены

Источник фото: freepik.com/freepik дикая скалисто-лесная местность

Семья Усольцевых бесследно исчезла в горном массиве Красноярского края. Родители вместе с 5-летней дочерью планировали посетить гору Буратинка. Но с 28-го сентября о них ничего больше не слышно. И вот теперь поиски решили поставить на «стоп» по одной очень важной причине.

По данным на 6-е октября, уже исследовали обширную площадь: около 130 кв.км леса, почти 100 кв.км дорог. Кроме того, поиски ведутся с воздуха. Но пока никаких результатов. Хотя в операции участвуют свыше 350 человек, в числе которых и спасатели, и добровольцы «ЛизаАлерт». Еще подключились полицейские, которые просматривали видео с камер, искали и опрашивали очевидцев. И очевидцы действительно нашлись: они видели в конце сентября Усольцевых на подходе к горе. Поэтому поиски ведутся.

Однако, как пишет Телеграм-канал Shot, поиски именно с воздуха пока приостановлены. Причина — непогода. Сейчас в Красноярском крае по ночам минусовые температуры. Выпал мокрый снег. Поэтому искать пропавших будут только наземными силами — до улучшения погодных условий для полетов. Хотя это и снизит скорость мониторинга территорий.

Тем более, территория, где пропала семья, — это скалисто-таёжный массив с перепадами высот. Добавьте к этому диких животных, включая медведей. Да и сама местность — в сторону горы Буратинка — несмотря на свою популярность у туристов не имеет инфраструктуру. Но спасатели и добровольцы продолжают поиски. Хотя с момента пропажи туристов прошло не менее 10 дней. Кстати, в поисковой операции участвует и старший сын Усольцевых, как заявляет Shot.

Напомним, что семья Усольцевых — двое взрослых и 5-летняя девочка, — пропали примерно 28 сентября. Их телефоны до сих пор молчат.