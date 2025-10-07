Из-за фотошопа фотографий 24-летнюю россиянку едва не продали в рабство

Источник фото: freepik.com/freepik темная фигура держит в руках цепи

Приукрашенные фотографии едва не стоили жительнице России свободы, а может быть и жизни. Но спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Поэтому пострадавшая на 80% может благодарить себя за свое освобождение.

Не прояви она смекалку, сейчас вряд ли бы решался вопрос о ее выдворении домой. А случилось всё в Бангкоке, где гражданку России похитили и переправили в Мьянму. Девушку передали уже 7-го октября российскому посольству, о чем рассказала пресс-служба дипкорпуса в Таиланде в своем Телеграм-канале.

По словам дипломатов, в отдельных странах региона, включая Мьянму, действует разветвленная преступная сеть. Ее задача — вербовка иностранцев, в том числе россиян, якобы, для работы в Таиланде. После «онлайн-собеседования» соискателям предлагалось прилететь в Бангкок. А уже оттуда несчастных переправляли, минуя погранконтроль, в Мьянму. По такой схеме 24-летняя Дашима из небольшого села под Читой едва не попала в рабство.

Как пишет Телеграм-канал Shot, Дашима искала в Телеграме работу. И наткнулась на очень «привлекательное» предложение от таиландского модельного агентства. Девушка на кредит приобрела билеты. Но уже в Бангкоке обнаружилось: речь не идет о подиуме, — красивые девушки требовались для флирта с мужчинами на сайтах знакомств. Цель флирта — выуживание денег. Моделям за «успешную» работу обещали солидные вознаграждения.

Но Дашима не прошла оффлайн-собеседование — ее внешность не соответствовала ранее предоставленным снимкам. Да и английский оказался на низком уровне. Из-за этого девушку перевезли в отель в Мьянме, где заперли, лишив любого общения. И пробовали продать в рабство другим преступникам. Но, как пишет ТК Shot, Дашима сумела подать сигнал из скам-центра. И благодаря совместным действиям полиции Таиланда и Мьянмы россиянку освободили.